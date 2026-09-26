«Backrooms», hiti rekord i A24, debuton në HBO Max: filmi horror me buxhet 10 milionë dollarë tashmë në streaming
Filmi horror i Kane Parsons që theu çdo rekord të A24 me mbi 400 milionë dollarë në gjithë botën, debutoi më 25 shtator në platformën HBO Max.
“Backrooms”, horror-i microbudget i A24 që u bë filmi më fitimprurës në historinë e studios me mbi 400 milionë dollarë në gjithë botën (nga një buxhet prej vetëm 10 milionë dollarësh), debutoi në HBO Max më 25 shtator 2026.
Filmi vjen nën regjinë e debutuesit 20-vjeçar Kane Parsons, ylli i YouTube-it që adaptoi serialin e tij viral web për hapësirat liminale; ai u bë regjisori më i ri në histori që debutoi një film në vendin e parë të box office-it. Në role luajnë Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett dhe Lukita Maxwell.
Sipas logline-it zyrtar: një derë e çuditshme shfaqet në bodrumin e një dyqani mobiljesh dhe të çon në një rrjet të pafund dhomash të ndërlidhura ku koha përkulet — dhe e vetmja gjë më e frikshme se të humbasësh është ndjesia se diçka po të pret. Skenari mban firmën e Will Soodik, ndërsa mes producentëve janë James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping dhe Kori Adelson.
Konteksti i suksesit është mbresëlënës: filmi u hap me 81 milionë dollarë në tregun vendas — hapja më e madhe ndonjëherë për A24 — kaloi “Marty Supreme” (192 milionë) për t’u bërë filmi i parë i studios që kapërceu 200 milionë dollarë globalisht, dhe mban rreth 86-87% në Rotten Tomatoes (Certified Fresh).
Me debutimin në streaming, horror-i që dominoi kinematë këtë vjeshtë tashmë mund të shihet nga të gjithë abonentët e HBO Max.
Burimi: ComingSoon
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