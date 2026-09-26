Jonas Johansson kalon nga Tampa Bay Lightning te Ottawa Senators
Portieri Jonas Johansson u transferua te Ottawa Senators nga Tampa Bay Lightning në këmbim të konsideratave të ardhshme, njoftuan klubet të premten.
Siç raporton nhl, Johansson, 31 vjeç, pati sezonin e kaluar me Tampa Bay bilancin 11-10-2, me mesatare të lejuar 3.29 gola për ndeshje dhe përqindje pritjesh .884 në 25 ndeshje (23 si titullar). Në karrierën e tij në NHL ai numëron 43-36-14, GAA 3.29, përqindje pritjesh .889 dhe katër ndeshje pa pësuar gol në 105 paraqitje me Lightning, Colorado Avalanche, Florida Panthers dhe Buffalo Sabres.
Për më tepër, portieri Leevi Merilainen u mor nga Vancouver Canucks përmes listës së waivers nga Senators të premten. Sipas nhl, këto lëvizje u konfirmuan të premten.
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