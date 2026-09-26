PWI 500 2026: MJF në krye, por renditjet e Cody Rhodes dhe CM Punk shkaktojnë polemika
Revista vjetore PWI 500 ka nxjerrë listën e wrestler-ëve më të dalluar për periudhën e vlerësimit 1 gusht 2025–31 korrik 2026, me Maxwell Jacob Friedman (MJF) në vendin e parë. Publikimi ka ndezur diskutime të gjera në rrjete sociale, veçanërisht për disa pozicione të befasishme në dhjetëshen e parë.
Siç raporton Bleacher Report, kriteret që përdoren nga Pro Wrestling Illustrated për renditjen përfshijnë arritjet në ring, ndikimin brenda promocionit, aftësitë teknike, cilësinë e konkurrencës dhe nivelin e aktivitetit, ndërsa dhjetë më të mirët e këtij viti janë: MJF (AEW), Cody Rhodes (WWE), CM Punk (WWE), Místico (CMLL/AEW), Konosuke Takeshita (AEW), “Hangman” Adam Page (AEW), Yota Tsuji (NJPW), Trick Williams (WWE), Oba Femi (WWE) dhe Gunther (WWE). Lista e plotë do të gjendet në numrin e dhjetorit të Pro Wrestling Illustrated dhe në edicionin dixhital të saj.
Mund të argumentohet se MJF meriton vendin e parë: si kampion tre herë i AEW ai ka pasur një vit shumë të fortë dhe ka qenë figura më konstante që tërheq vëmendjen gjatë periudhës së vlerësimit. Rivaliteti i tij me “Hangman” Adam Page dhe përfshirja në historitë e mëdha me emra si Kenny Omega dhe Will Ospreay kontribuuan në ndikimin e tij si protagonist kryesor.
Nga ana tjetër, ka emra që u rritën ndjeshëm gjatë vitit: Yota Tsuji si kampion IWGP, Oba Femi dhe Trick Williams si të famshëm të rinj të skuadrave kryesore të WWE, si dhe Místico, që vazhdon të jetë draw i rëndësishëm në Meksikë dhe kaloi në bashkëpunime që i rritën shikueshmërinë. Gjithashtu u vlerësuan rikonceptimet e Cruz Montana (nr.13) dhe sukseset e Callum Newman (nr.14) dhe Kevin Knight (nr.24) në skenën ndërkombëtare.
Renditja nxorri edhe mungesa të habitshme: Darby Allin, që fitoi titullin kryesor të AEW dhe zhvilloi disa mbrojtje të spikatura, doli jashtë pritshmërive; mungesa e Jon Moxley në dhjetëshen e parë, pavarësisht fitoreve dhe dominimit të tij gjatë periudhës, u konsiderua e dukshme; dhe po ashtu mosparaqitja e Roman Reigns në listë ndezi reagime, pasi ai nuk arriti numrin minimal të ndeshjeve të kërkuara pavarësisht rolit të tij të rëndësishëm.
Debati më i zjarrtë lidhet me renditjen e Cody Rhodes përpara CM Punk. Punk fitoi tri tituj botërorë gjatë periudhës së vlerësimit, zhvilloi ndeshje të larta si ajo me Gunther në SummerSlam 2025 dhe një përballje të vlerësuar lart kundër Roman Reigns gjatë periudhës së WrestleMania; rikthimi i tij në korrik për të fituar titullin Undisputed përforcoi rëndësinë e tij në skenën kryesore të SmackDown. Ndërsa Rhodes mbetet një emër i madh dhe duhet të jetë në top 10, renditja në vendin e dytë ngre pyetje për kriteret e balancimit midis ndikimit dhe aktivitetit.
Në përfundim, lista PWI 500 e këtij viti është një shkak shtesë për debate midis tifozëve dhe analistëve, me argumente të forta për disa rritje dhe mungesa. Bleacher Report nënvizon se këto diskutime pritet të vazhdojnë teksa fansat analizojnë rezultatet dhe performancat e individëve gjatë periudhës së vlerësimit.
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