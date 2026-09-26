«Doyle Lane: Master of Clay» — retrospektiva e parë e madhe muzeale e pionierit afro-amerikan të qeramikës në The Huntington
Mbi 100 vepra dhe dokumente arkivore nga viti 1923 deri në 2002 tregojnë rrugëtimin e ceramistit nga Los Angeles-i, nga enët funksionale te muralet monumentale; ekspozita rri e hapur deri më 1 mars 2027.
The Huntington (The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens) në San Marino të Kalifornisë ka hapur ekspozitën «Doyle Lane: Master of Clay» në galeritë Virginia Steele Scott Galleries of American Art. Ekspozita është e hapur nga 13 shtatori 2026 deri më 1 mars 2027 dhe përfaqëson retrospektivën e parë të madhe muzeale kushtuar Doyle Lane-it (1923–2002), artistit të qeramikës nga Los Angeles-i.
Ekspozita bashkon mbi 100 vepra dhe dokumente arkivore që ndjekin zhvillimin e Lane-it gjatë gati një shekulli: nga enët funksionale te muralet monumentale që e shndërruan qeramikën në ndërtime abstrakte të mbushura me dritë.
Në ekspozitë paraqiten enët e tij intime, «weed pots»-at (vazot e famshme të vogla me glazura shumëngjyrëshe), «clay paintings» (pikturat prej balte), bizhuteri, rruaza dhe porosi të rëndësishme arkitekturore — si murali i vitit 1964 për Mutual Savings and Loan në Pasadena.
Ekspozita e vendos Lane-in brenda modernizmit kalifornian të mesit të shekullit dhe lëvizjes së qeramikës së studios në Kaliforninë e Jugut, duke u ndalur edhe te pengesat me të cilat u përball si artist afro-amerikan (dhe homoseksual) në atë kohë.
Doyle Lane lindi në New Orleans më 1923, studioi në USC (University of Southern California) dhe u bë një nga ceramistët e parë të suksesshëm afro-amerikanë të studios; vdiq më 2002.
Burimi: Hyperallergic
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