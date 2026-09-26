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Pulë

Cordon bleu me pulë — fileto pule e mbushur me proshutë dhe djathë

Klasikja franceze me fileto pule të mbështjellë me proshutë dhe djathë që shkrihet — krokante nga jashtë, e butë dhe kremoze nga brenda.

· 2 min lexim

Cordon bleu me pulë është një nga klasikët më të dashur të kuzhinës franceze: fileto pule e rrahur hollë, e mbështjellë me fetë proshute dhe djathë që shkrihet gjatë skuqjes, e veshur me bukë të thërrmuar krokante. Rezultati është një role e artë nga jashtë dhe kremoze nga brenda — e përkryer për drekë apo darkë familjare.

Përbërësit (4 porcione)

  • 4 fileto pule (gjoks pule)
  • 4 feta proshutë
  • 4 feta djathë emmental ose gruyère
  • 2 vezë
  • 100 g miell
  • 150 g bukë e thërrmuar
  • kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • vaj për skuqje

Përgatitja

  1. Rrihini filetot e pulës mes dy letrave plastike derisa të jenë të holla njësoj (rreth 1 cm).
  2. Kripërojini dhe piperosini nga të dyja anët.
  3. Vendosni mbi secilën fileto nga një fetë proshutë dhe një fetë djathë, duke lënë buzët të lira.
  4. Mbështillini fort në formë roleje, duke futur brenda skajet; fiksojini me kruajtëse dhëmbësh nëse është e nevojshme.
  5. Kalojini roletë fillimisht në miell, pastaj në vezët e rrahura dhe në fund në bukën e thërrmuar — shtypini lehtë që veshja të ngjitet mirë.
  6. Ngrohni vajin në tigan (rreth 170°C) dhe skuqini roletë 6–8 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë.
  7. Lërini të pushojnë 5 minuta, hiqni kruajtëset dhe pritini përgjysmë përpara se t’i servoni.

Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e gatimit: ~20 minuta | Porcione: 4

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