Cordon bleu me pulë — fileto pule e mbushur me proshutë dhe djathë
Klasikja franceze me fileto pule të mbështjellë me proshutë dhe djathë që shkrihet — krokante nga jashtë, e butë dhe kremoze nga brenda.
Cordon bleu me pulë është një nga klasikët më të dashur të kuzhinës franceze: fileto pule e rrahur hollë, e mbështjellë me fetë proshute dhe djathë që shkrihet gjatë skuqjes, e veshur me bukë të thërrmuar krokante. Rezultati është një role e artë nga jashtë dhe kremoze nga brenda — e përkryer për drekë apo darkë familjare.
Përbërësit (4 porcione)
- 4 fileto pule (gjoks pule)
- 4 feta proshutë
- 4 feta djathë emmental ose gruyère
- 2 vezë
- 100 g miell
- 150 g bukë e thërrmuar
- kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- vaj për skuqje
Përgatitja
- Rrihini filetot e pulës mes dy letrave plastike derisa të jenë të holla njësoj (rreth 1 cm).
- Kripërojini dhe piperosini nga të dyja anët.
- Vendosni mbi secilën fileto nga një fetë proshutë dhe një fetë djathë, duke lënë buzët të lira.
- Mbështillini fort në formë roleje, duke futur brenda skajet; fiksojini me kruajtëse dhëmbësh nëse është e nevojshme.
- Kalojini roletë fillimisht në miell, pastaj në vezët e rrahura dhe në fund në bukën e thërrmuar — shtypini lehtë që veshja të ngjitet mirë.
- Ngrohni vajin në tigan (rreth 170°C) dhe skuqini roletë 6–8 minuta nga çdo anë, derisa të marrin ngjyrë të artë.
- Lërini të pushojnë 5 minuta, hiqni kruajtëset dhe pritini përgjysmë përpara se t’i servoni.
Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e gatimit: ~20 minuta | Porcione: 4
Tema: cordon bleu djathë fileto pule proshutë
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