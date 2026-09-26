«DOLLY: A True Original Musical» ngjitet në Broadway: hapja zyrtare më 19 janar 2027, në ditëlindjen e 81-të të Dolly Parton-it
Historia e jetës së Dolly Parton-it do të marrë jetë në Broadway. Muzikali «DOLLY: A True Original Musical», i frymëzuar nga jeta e jashtëzakonshme e mbretëreshës së muzikës country, do të nisë preview-t të hënën, më 7 dhjetor, në St. James Theatre të Nju Jorkut, ndërsa hapja zyrtare është planifikuar më 19 janar — ditëlindjen që do të kishte qenë e 81-ta e Parton-it.
Muzikali vjen vetëm një muaj pasi Parton u nda nga jeta pas një beteje të shkurtër me kancerin, në moshën 80-vjeçare. Sipas njoftimit, vetë Parton mori pjesë në zhvillimin e produksionit, i cili rrëfen historinë e saj përmes fjalëve dhe muzikës së saj. Publiku do të dëgjojë disa nga hitet më të dashura — «Jolene», «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» dhe «9 to 5» — krahas këngëve origjinale të shkruara enkas për shfaqjen.
Nga malet Smoky, ku lindi dhe u rrit në varfëri, te titulli «Mbretëresha e Muzikës Country», Parton ndërtoi një karrierë që kapërceu kufijtë e muzikës — si këngëtare, aktore, filantrope dhe ikonë kulturore botërore. Produksioni ofron për fansat një mënyrë të re për të rikujtuar trashëgiminë e saj dhjetëra-vjeçare.
Biletat janë tashmë në shitje: ato më të lirat nisin nga 119 dollarë për shfaqjet e 23 dhe 30 dhjetorit, ndërsa nata e hapjes zyrtare — më 19 janar, ditëlindja e saj — është tashmë plotësisht e shitur. Pas preview-ve të dhjetorit, shfaqjet vazhdojnë gjatë gjithë vitit 2027, deri në janar 2028.
Kasti zyrtar i produksionit të Broadway-t nuk është shpallur ende. Në workshop-in e hershëm rolin e Parton-it e kishte luajtur Kerry Butler (e njohur nga «Hairspray»), ndërsa në fazën e Nashville-it Parton-in në tre fazat e jetës e luajtën Quinn Titcomb (si vajzë e vogël), Carrie St. Louis (si e re) dhe Katie Rose Clarke (si ikona e rritur, e njohur nga «Merrily We Roll Along»).
Foto: Tech. Sgt. Cherie A. Thurlby / US Air Force (domen publik, Wikimedia Commons)
Burimi: USA Today
https://www.usatoday.com/story/shopping/entertainment/tickets/2026/09/25/dolly-parton-9-to-5-day-broadway-musical-tickets/91926322007/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.