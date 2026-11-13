☁️
Tiranë 20°C · Vranët 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,592 ▼0.35%
DOW 52,297 ▼0.36%
NASDAQ 25,366 ▼0.39%
NAFTA 88.79 ▲0.06%
ARI 3,881 ▼0.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,193 ▼ -3.6% ETH $2,014 ▼ -1.81% XRP $1.0383 ▼ -0.94% SOL $81.5800 ▼ -1.62%
S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.79 ▲0.06 % ARI 3,881 ▼0.12 % S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.79 ▲0.06 % ARI 3,881 ▼0.12 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
13 Nën 2026
Breaking
Mali i Zi mund Letoninë 2:1 me një lojtar më pak dhe ngjitet në Ligën B të Ligës së Kombeve “Ishte fantastike”, Rama reagon pas fitores me Finlandën: E ndoqa ndeshjen në një tavolinë me Melonin dhe kryeministrin finlandez Lirohet nga detyra zv.ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha Cisco ngre parashikimin vjetor të të ardhurave, kërkesa për rrjetet e inteligjencës artificiale shtyn rritjen Erërat e forta në rajonin e Dukagjinit, shkaktojnë probleme në rrjetin elektrik
Menu
Politika

Lirohet nga detyra zv.ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha

Vendimi u mor nga Këshilli i Ministrave me propozim të kryeministrit Edi Rama dhe u botua në Fletoren Zyrtare; Hoxha e mbante detyrën që nga janari 2024

· 1 min lexim
Lirohet nga detyra zv.ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha

Zëvendësministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha, është liruar nga detyra, siç njofton Shqiptarja.com. Lajmi u bë publik më 12 nëntor 2026, ndërsa vendimi për lirimin e tij nga detyra tashmë është marrë nga qeveria.

Sipas Shqiptarja.com, vendimi u mor nga Këshilli i Ministrave, me propozim të kryeministrit Edi Rama. Bëhet fjalë për një vendim të qeverisë, i cili përcakton përfundimin e detyrës së Hoxhës në krye të zëvendësministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.

Hoxha e mbante këtë detyrë që nga janari i vitit 2024, kur u emërua zëvendësministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Vendimi për lirimin e tij nga detyra u botua në Fletoren Zyrtare, duke e bërë zyrtare ndërprerjen e mandatit të tij në këtë post.

Siç njofton Shqiptarja.com, në vendim nuk jepet arsyeja e lirimit nga detyra dhe nuk përmendet ndonjë emër që do ta zëvendësojë Hoxhën në këtë post.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu