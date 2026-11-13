Lirohet nga detyra zv.ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha
Vendimi u mor nga Këshilli i Ministrave me propozim të kryeministrit Edi Rama dhe u botua në Fletoren Zyrtare; Hoxha e mbante detyrën që nga janari 2024
Zëvendësministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha, është liruar nga detyra, siç njofton Shqiptarja.com. Lajmi u bë publik më 12 nëntor 2026, ndërsa vendimi për lirimin e tij nga detyra tashmë është marrë nga qeveria.
Sipas Shqiptarja.com, vendimi u mor nga Këshilli i Ministrave, me propozim të kryeministrit Edi Rama. Bëhet fjalë për një vendim të qeverisë, i cili përcakton përfundimin e detyrës së Hoxhës në krye të zëvendësministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.
Hoxha e mbante këtë detyrë që nga janari i vitit 2024, kur u emërua zëvendësministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Vendimi për lirimin e tij nga detyra u botua në Fletoren Zyrtare, duke e bërë zyrtare ndërprerjen e mandatit të tij në këtë post.
Siç njofton Shqiptarja.com, në vendim nuk jepet arsyeja e lirimit nga detyra dhe nuk përmendet ndonjë emër që do ta zëvendësojë Hoxhën në këtë post.
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