☁️
Tiranë 20°C · Vranët 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,592 ▼0.35%
DOW 52,297 ▼0.36%
NASDAQ 25,366 ▼0.39%
NAFTA 88.79 ▲0.06%
ARI 3,881 ▼0.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,193 ▼ -3.6% ETH $2,014 ▼ -1.81% XRP $1.0383 ▼ -0.94% SOL $81.5800 ▼ -1.62%
S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.79 ▲0.06 % ARI 3,881 ▼0.12 % S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.79 ▲0.06 % ARI 3,881 ▼0.12 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
13 Nën 2026
Breaking
Mali i Zi mund Letoninë 2:1 me një lojtar më pak dhe ngjitet në Ligën B të Ligës së Kombeve “Ishte fantastike”, Rama reagon pas fitores me Finlandën: E ndoqa ndeshjen në një tavolinë me Melonin dhe kryeministrin finlandez Lirohet nga detyra zv.ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Erind Hoxha Cisco ngre parashikimin vjetor të të ardhurave, kërkesa për rrjetet e inteligjencës artificiale shtyn rritjen Erërat e forta në rajonin e Dukagjinit, shkaktojnë probleme në rrjetin elektrik
Menu
Politika

“Ishte fantastike”, Rama reagon pas fitores me Finlandën: E ndoqa ndeshjen në një tavolinë me Melonin dhe kryeministrin finlandez

Kryeministri falënderoi kuqezinjtë për fitoren 2-0 ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve dhe tregoi se e ndoqi ndeshjen gjatë darkës së Komunitetit Politik Europian

· 1 min lexim
Kjo është demokracia,

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas fitores 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve, siç njofton Shqiptarja.com, duke e cilësuar suksesin e kuqezinjve si një mbrëmje të veçantë për Kombëtaren. Fitorja, me golat e Ernest Muçit dhe Rey Manajt, e mban Shqipërinë në krye të grupit të saj.

Rama falënderoi lojtarët e Kombëtares për paraqitjen dhe rezultatin, duke thënë: “Ishte një ndeshje shumë e bukur dhe fantastike”. Sipas Shqiptarja.com, kryeministri e ndoqi takimin teksa ndodhej në darkën e Komunitetit Politik Europian.

Ai tregoi se ndeshjen e pa në një tavolinë me kryeministren e Italisë, Giorgia Meloni, kryeministrin e Finlandës dhe disa të tjerë, në një atmosferë ku futbolli u bë pjesë e bisedës së mbrëmjes.

Rama vuri në dukje se Italia kishte fituar po atë mbrëmje kundër Francës, ndaj darka u mbyll me dy fitore, një për Shqipërinë dhe një për Italinë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu