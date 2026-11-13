“Ishte fantastike”, Rama reagon pas fitores me Finlandën: E ndoqa ndeshjen në një tavolinë me Melonin dhe kryeministrin finlandez
Kryeministri falënderoi kuqezinjtë për fitoren 2-0 ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve dhe tregoi se e ndoqi ndeshjen gjatë darkës së Komunitetit Politik Europian
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas fitores 2-0 të Shqipërisë ndaj Finlandës në Ligën e Kombeve, siç njofton Shqiptarja.com, duke e cilësuar suksesin e kuqezinjve si një mbrëmje të veçantë për Kombëtaren. Fitorja, me golat e Ernest Muçit dhe Rey Manajt, e mban Shqipërinë në krye të grupit të saj.
Rama falënderoi lojtarët e Kombëtares për paraqitjen dhe rezultatin, duke thënë: “Ishte një ndeshje shumë e bukur dhe fantastike”. Sipas Shqiptarja.com, kryeministri e ndoqi takimin teksa ndodhej në darkën e Komunitetit Politik Europian.
Ai tregoi se ndeshjen e pa në një tavolinë me kryeministren e Italisë, Giorgia Meloni, kryeministrin e Finlandës dhe disa të tjerë, në një atmosferë ku futbolli u bë pjesë e bisedës së mbrëmjes.
Rama vuri në dukje se Italia kishte fituar po atë mbrëmje kundër Francës, ndaj darka u mbyll me dy fitore, një për Shqipërinë dhe një për Italinë.
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