Raportet: Hutchinson jashtë për gjithë sezonin, Lions përgatiten për lajmin e keq pas dëmtimit në Mynih
Fitorja 35-10 e Detroit Lions ndaj New England Patriots në Mynih, e pesta radhazi për skuadrën e Dan Campbell, u shoqërua të dielën pasdite nga raportet që askush në Detroit nuk donte t’i dëgjonte. Sipas Tom Pelissero të The Ringer, imazhet e bëra në Mynih e konfirmuan dëmtimin e Aidan Hutchinson dhe mbrojtësi anësor është “jashtë për gjithë sezonin”, pasi gjuri i tij i djathtë u përkul gjatë festimit të sack-ut ndaj Drake Maye në çerekun e parë.
Siç raporton Detroit Free Press, edhe Larry Lage i Associated Press njoftoi se Hutchinson do të humbasë pjesën e mbetur të sezonit, duke cituar një person të njohur me situatën, të cilit iu dha anonimiteti sepse gjendja e lojtarit nuk ishte njoftuar ende zyrtarisht. Sipas të njëjtit raportim, Hutchinson pritet t’u nënshtrohet ekzaminimeve të tjera në gju të hënën. Ndërkohë, siç njofton Reuters, NFL Network raportoi pas ndeshjes se mund të bëhet fjalë për një dëmtim serioz në gjurin e djathtë. Klubi nuk ka bërë ende asnjë njoftim zyrtar dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë për një këputje të ligamentit të kryqëzuar.
Dëmtimi ndodhi në serinë hapëse të Patriots: Hutchinson rrëzoi Maye në tentativën e tretë, u hodh në ajër në një festim në stil futbolli dhe, siç përshkruan Detroit Free Press, gjuri i djathtë iu përkul lehtë në ulje, duke e rrëzuar në tokë me dhimbje. Ai doli nga fusha me ndihmën e stafit mjekësor, kaloi një vlerësim të gjatë në tendën blu mjekësore dhe shkoi në dhomat e zhveshjes; fillimisht u listua në dyshim për t’u kthyer, ndërsa në çerekun e tretë u përjashtua përfundimisht nga ndeshja. Sipas raportimeve, ai iu nënshtrua një rezonance magnetike gjatë ndeshjes, ndërsa media gjermane Joyn publikoi një foto të tij me paterica jashtë autobusit të skuadrës.
Trajneri Dan Campbell nuk dha detaje në konferencën pas ndeshjes. “Nuk ka asgjë të re. Do të dimë më shumë kur të kthehemi në Shtetet e Bashkuara”, tha ai, siç njofton Reuters, duke shtuar se “sa herë humb një lojtar të kalibrit të tij, llojin e shokut të skuadrës që është — ai është një nga kapitenët tanë — kjo nuk i bën gjërat të lehta”. Shoku i skuadrës Derrick Barnes rrëfeu për Detroit Free Press se fillimisht mendoi se Hutchinson po bënte shaka kur e pa të rrëzohej: “I thashë: mos më tremb ashtu. Dhe ai më tha: nuk po bëj shaka”.
Nëse raportet konfirmohen, Hutchinson do të mbyllte sezonin për herë të dytë në tri vjet: në tetor 2024 ai theu kërcirin dhe fibulën e këmbës së majtë në një sack ndaj Dak Prescott në Dallas dhe iu nënshtrua operacionit të menjëhershëm. Ai është gjithashtu kapiteni i dytë i mbrojtjes që Lions humbin brenda dy javësh, pas mesfushorit Jack Campbell, i cili pësoi një dëmtim në shtyllën kurrizore më 1 nëntor dhe ndodhet ende në një spital të zonës së Detroitit. Mbrojtja e Detroitit regjistroi katër sack-e të tjera pas daljes së Hutchinson, në fitoren që e ngjit skuadrën në 7-2.
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