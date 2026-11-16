Bengals shkatërrojnë Steelers 38-18 në Sunday Night Football, Burrow hedh 409 jarde dhe katër touchdown-e
Cincinnati Bengals dominuan Pittsburgh Steelers 38-18 të dielën në mbrëmje në Paycor Stadium, para 66,860 tifozëve, dhe morën kreun e vetëm të AFC North, siç njofton Associated Press. Joe Burrow hodhi për 409 jarde dhe katër touchdown-e, Ja’Marr Chase kapi 11 topa për 231 jarde dhe Bengals (7-2) zgjatën serinë e fitoreve në pesë, në natën “white-out” ku vendasit luanin me uniformën e bardhë “White Bengal”.
Ndeshja u vendos që në pjesën e parë. Evan McPherson hapi rezultatin me një gol fushe prej 24 jardesh në serinë hapëse prej 13 lojërash e 80 jardesh, pastaj Burrow gjeti Drew Sample për 3 jarde (10-0) dhe Chase Brown për 2 jarde (17-0), pas një kapjeje prej 53 jardesh të Chase. Chris Boswell shkurtoi me gol fushe prej 45 jardesh me 1:25 të mbetura në pjesë, por Burrow udhëhoqi një seri prej 57 jardesh për vetëm 1:16 dhe gjeti debutuesin Dohnte Meyers për 15 jarde, për touchdown-in e parë në karrierë të marrësit, duke e mbyllur pjesën 24-3. Burrow e mbylli pjesën e parë me 26 plotësime nga 34 për 302 jarde dhe tre touchdown-e — shifrat më të larta të këtij sezoni për një kuarterbek në një pjesë të parë, sipas shënimeve zyrtare të Bengals — ndërsa Steelers regjistruan vetëm katër zbritje të para dhe 40 jarde gjithsej në 30 minutat e para, siç njofton NBC Sports.
Në çerekun e tretë Burrow gjeti sërish Brown, këtë herë për 4 jarde, për 31-3 — touchdown-i i katërt me pasim për kuarterbekun dhe i dyti me kapje për Brown. Steelers u zgjuan vetëm në çerekun e fundit: Rodgers gjeti DK Metcalf në zonën fundore në tentativën e katërt dhe pastaj po Metcalf për konvertimin me dy pikë (31-11, me 12:16 të mbetura), Samaje Perine u përgjigj me një vrapim prej 1 jardi për 38-11, dhe Pat Freiermuth kapi një pasim prej 27 jardesh nga Rodgers për rezultatin përfundimtar 38-18, me 7:19 të mbetura. Rodgers, i rrëzuar tre herë nga mbrojtja e Cincinnati, e mbylli me 15 plotësime nga 29 për 143 jarde dhe dy touchdown-e, të dy në çerekun e fundit; plotësimin e parë e regjistroi vetëm në tentativën e tetë, me rreth katër minuta të mbetura në pjesën e parë, siç njofton Associated Press. Burrow u zëvendësua nga Joe Flacco në mesin e çerekut të katërt, kur ndeshja ishte e vendosur.
Për Burrow ishte ndeshja e dhjetë me mbi 400 jarde pasimi në karrierën e tij shtatëvjeçare dhe e treta këtë sezon, me vlerësim pasimi 135.7, siç njofton Associated Press; me katër touchdown-et e radhës ai arriti 27 pasime për touchdown këtë sezon, më shumë se kushdo tjetër në ligë, dhe u bë kuarterbeku i dytë në historinë e NFL me katër ose më shumë touchdown-e gjithsej në pesë ndeshje radhazi, pas Peyton Manning në vitin 2004, sipas shënimeve të Bengals. Chase regjistroi ndeshjen e katërt në karrierë me mbi 200 jarde marrëse — shifra më e lartë për një ndeshje të këtij sezoni në NFL — ndërsa Tee Higgins shtoi 5 kapje për 66 jarde. Bengals kanë shënuar të paktën 30 pikë në secilën nga pesë ndeshjet e fundit, seria më e gjatë në historinë e klubit. McPherson, ndërkohë, humbi një gol fushe prej 43 jardesh në çerekun e dytë, duke i dhënë fund serisë rekord të klubit prej 25 goditjesh radhazi të sakta.
Steelers (6-3) humbën para ndeshjes mbrojtësin DeShon Elliott, i dëmtuar në gju gjatë ngrohjes dhe i shpallur joaktiv, ndërsa linjisti i majtë Mason McCormick u largua me karrocë në çerekun e dytë për një dëmtim në kyçin e djathtë; te Bengals, linjisti Dalton Risner doli me dëmtim në gjurin e majtë dhe mesfushori Oren Burks u përjashtua në pjesën e dytë për dëmtim në ijë, siç njofton Associated Press. Cincinnati, që barazoi serinë e sezonit me Pittsburgh pas humbjes 30-27 në javën e tretë, luan të hënën e ardhshme në mbrëmje në fushën e Washington Commanders, ndërsa Steelers udhëtojnë te Philadelphia Eagles.
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