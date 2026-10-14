Reece Weaver zgjat sërish qëndrimin në «Chicago»: Roxie Hart-i i saj luhet deri më 15 nëntor në Broadway
Ish-valltaria e Dallas Cowboys Cheerleaders, e njohur nga seriali i Netflix «America's Sweethearts», e zgjat për herë të dytë dhe të fundit angazhimin e kufizuar në Ambassador Theatre — dy javë shtesë për debutuesen e Broadway-t.
Reece Weaver do të qëndrojë edhe dy javë më shumë në skenën e Broadway-t. Siç njofton Playbill, ish-valltaria e Dallas Cowboys Cheerleaders e ka zgjatur për herë të dytë — dhe, sipas produksionit, përfundimtare — angazhimin e saj të kufizuar si Roxie Hart në muzikalin «Chicago», në Ambassador Theatre të Nju Jorkut.
Weaver debutoi në Broadway më 7 shtator, me një angazhim që fillimisht duhej të mbyllej më 18 tetor. Suksesi i debutimit e shtyu produksionin ta zgjaste fillimisht deri më 1 nëntor, ndërsa tani është shtuar edhe një dyjavësh i fundit: shfaqja e saj e fundit si Roxie Hart do të jetë më 15 nëntor. Sipas Playbill, mbrëmjen e 13 tetorit, pas shfaqjes, Weaver mori pjesë edhe në një bisedë me publikun të moderuar nga Tiler Peck, valltarja kryesore e New York City Ballet.
E njohur për publikun e gjerë nga seriali dokumentar i Netflix-it «America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders», Weaver vjen nga bota e vallëzimit sportiv: ka qenë pjesë e ekipit të vallëzimit të Universitetit të Alabama-s, ku u diplomua për vallëzim, përpara se t’i bashkohej skuadrës së famshme të Dallas-it. Kalimi i saj nga fusha e futbollit amerikan në skenën e Broadway-t u prit me shumë kuriozitet — dhe, gjykuar nga dy zgjatjet radhazi, publiku e ka mirëpritur Roxie-n e saj.
Në kastin aktual të «Chicago»-s, pranë Weaver-it interpretojnë Lissa deGuzman si Velma Kelly, Max von Essen si avokati Billy Flynn, Natasha Yvette Williams si Matron «Mama» Morton, Red Concepción si Amos Hart dhe J. Workman si Mary Sunshine. Muzikali, me libër nga Fred Ebb dhe Bob Fosse, muzikë nga John Kander dhe tekst nga Ebb, vihet në skenë me regji të Walter Bobbie-t dhe koreografi të Ann Reinking-ut.
Ringjallja e «Chicago»-s hapi perden në Broadway më 14 nëntor 1996 dhe, pas transferimeve, nga janari 2003 luan pa ndërprerje në Ambassador Theatre, duke u bërë shfaqja e dytë më jetëgjatë në historinë e Broadway-t, pas «The Phantom of the Opera» tashmë të mbyllur. Për Weaver-in, këto dy javë shtesë janë kurorëzimi i një debutimi që pakkush do ta kishte parashikuar kur ajo kërcente në skajet e fushës në Dallas.
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