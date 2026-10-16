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Politika

Dhunë, bllokime rrugësh dhe ndërprerje shërbimesh, Ambasada e SHBA: Tregoni kujdes për sigurinë personale

· 2 min lexim
bllokime rrugësh dhe ndërprerje

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka reaguar sërish pas përshkallëzimit të protestave dhe përplasjeve të regjistruara në disa qytete të Shqipërisë.

Përmes një njoftimi zyrtar , ambasada ka paralajmëruar qytetarët për rrezikun e incidenteve të dhunshme, duke theksuar se protestuesit kanë përdorur mjete ndezëse, kanë hedhur gurë dhe kanë dëmtuar pronën publike e private.

Gjithashtu, ka paralajmëruar për bllokime rrugësh dhe ndërprerje të mundshme të shërbimeve publike, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes për sigurinë personale.

Njoftimi i plotë i Ambasadës së SHBA-së në Tiranë:

“Demonstrata po zhvillohen në Tiranë, Shkodër, Durres, Vlorë, Korçë, Kukës dhe Elbasan, veçanërisht në qendrat e qyteteve dhe përreth ndërtesave qeveritare. Disa demonstrata janë shndërruar në të dhunshme. Protestuesit kanë përdorur mjete ndezëse, kanë hedhur gurë dhe kanë dëmtuar pronën publike dhe private. Demonstrata të tjera mund të ndodhin në ditët në vijim.

Demonstratat mund të përhapen në rrugët përreth, duke sjellë më shumë policë, ndërprerje të trafikut, devijime dhe mbyllje rrugësh. Ambasada e SHBA-së në Tiranë i ka thënë personelit të saj të shmangë të gjitha zonat e demonstratave.

Qëndroni vigjilentë dhe vendosni sigurinë tuaj personale në vend të parë. Monitoroni mediat lokale për informacionet më të fundit dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit.

Ndikimet e parashikuara:

Shërbimet Publike – Priten mbyllje të mëtejshme ose shërbime të reduktuara në të gjithë Shqipërinë, duke përfshirë transportin publik, zyrat qeveritare dhe shkollat.

Veprimet që duhen ndërmarrë:

Forconi qëndrimin tuaj të sigurisë duke praktikuar zakonet e mëposhtme:

Shmangni demonstratat.

Ji i vetëdijshëm për mjedisin përreth. Kufizo shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik.

Monitoroni mediat lokale.

Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje.

Mbani një profil të ulët.

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