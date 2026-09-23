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Konflikti SHBA - Iran

Witkoff: Bisedimet me Iranin u zhvilluan përmes ndërmjetësve që lëvizën mes dy palëve gjatë gjithë ditës — “u përmbyllën me sukses”

I dërguari i posaçëm amerikan për Lindjen e Mesme thotë se bisedimet me delegacionin iranian në OKB ishin "konstruktive dhe premtuese" dhe se ndërmjetësuesit "do ta vazhdojnë punën".

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Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i SHBA-së për Lindjen e Mesme. Foto: The White House.

I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, Steve Witkoff, ka konfirmuar zhvillimin e bisedimeve të gjata me delegacionin iranian në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, duke zbuluar se takimet u realizuan përmes ndërmjetësve që, sipas tij, “lëvizën mes dy palëve gjatë gjithë ditës”.

Në një postim në rrjetin social X, Witkoff tha se raundi i bisedimeve “u përmbyll me sukses” dhe shprehu shpresën se do të rezultojë “konstruktiv dhe premtues”. “Ndërmjetësuesit do ta vazhdojnë punën”, shkroi ai, duke lënë të kuptohet se kanali diplomatik do të mbetet i hapur.

Takimi tre-orësh midis ekipit amerikan dhe iranianëve ishte zhvilluar të martën në Nju Jork, pas ditës së tensionuar të Asamblesë së Përgjithshme, ku presidenti Donald Trump kërcënoi se mund ta “shkatërronte” Republikën Islamike nëse nuk arrihet marrëveshje. Trump më vonë e përshkroi takimin si “shumë të mirë” dhe njoftoi një raund tjetër bisedimesh “në të ardhmen e afërt”.

Palën amerikane e përfaqësonin Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit, ndërsa Irani përfaqësohej nga ministri i Jashtëm Abbas Araghchi. Bisedimet, të ndërmjetësuara nga Katari dhe Pakistani, u përqendruan te kushtet e Teheranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe fundin e bllokadës detare amerikane.

Media shtetërore iraniane raportoi se Araghchi e kishte pranuar kërkesën e Witkoff-it për takim me synimin për t’i përcjellë Uashingtonit kushtet e Iranit: heqjen e menjëhershme të bllokadës detare, kthimin e të gjitha aseteve të ngrira iraniane dhe fundin e luftës “në të gjitha frontet”.

Burimi: Al Jazeera

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