NFL nxjerr Patriots-Chargers nga prime time, Raiders-Browns bëhet ndeshja e së dielës mbrëma në Javën 12
NFL njoftoi të martën, më 17 nëntor, se ka zhvendosur në Sunday Night Football ndeshjen e Javës 12 mes Las Vegas Raiders dhe Cleveland Browns në Cleveland, siç raporton Pro Football Talk / NBC Sports.
Ndeshja Raiders-Browns ishte planifikuar fillimisht të niste në orën 13:00, ndërsa për të dielën mbrëma ishte caktuar Patriots-Chargers. Tani, New England dhe Los Angeles do të luajnë në orën 16:05, sipas orës Lindore, në CBS, ndërsa ndeshja Titans-Jaguars në Jacksonville është zhvendosur gjithashtu në orën 13:00, sipas orës Lindore, në Fox.
Ky është ndryshimi i parë i madh në orarin e prime time këtë sezon; deri të martën, ndryshimet e vetme kishin qenë zhvendosje të ndeshjeve të pasdites, sipas USA Today.
Do të jetë ndeshja e parë e së dielës mbrëma në Cleveland që nga viti 2019, kur Browns u mundën nga Rams në Javën 3.
Në qendër të vëmendjes do të jetë Fernando Mendoza, zgjedhja e parë e përgjithshme në draft, i cili do të debutojë në prime time më shpejt nga sa pritej: ai bëri debutimin si titullar të dielën në humbjen e Raiders ndaj Seattle Seahawks, dhe ndeshja në Cleveland do të jetë starti i tretë në karrierën e tij. Raiders janë aktualisht 4-6 dhe këtë fundjavë luajnë ndaj Broncos në Denver.
Browns, me bilanc befasues 6-4, u kthyen te fitorja me suksesin 27-24 ndaj Texans të dielën — të gjashta fitoret e Cleveland këtë sezon kanë ardhur përmes përmbysjeve në çerekun e katërt — dhe janë në pushim në Javën 11. Kjo do të jetë vetëm paraqitja e tyre e dytë në prime time këtë sezon.
Ndryshimi vjen në një kontekst të qartë: Patriots pritet të mbeten pa kuarterbekun Drake Maye të paktën për një periudhë afatshkurtër, pas dëmtimit të frikësuar në kyçin e këmbës — thyerje e mundshme — të pësuar ndaj Detroit në Mynih, ndërsa Chargers ishin ekipi i fundit pa fitore në ligë para fitores së të hënës mbrëma ndaj Baltimore.
Sezonin e kaluar, Cleveland mundi Las Vegas 24-10 në Javën 12, në atë që ishte starti i parë në karrierë i Shedeur Sanders; Sanders tani është rezervë i Deshaun Watson.
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