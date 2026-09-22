Ministrat e Jashtëm të G7-së i kërkojnë Iranit t’i japë fund mbështetjes ushtarake për Huthi-t: “model i rrezikshëm përshkallëzimi”
Ministrat e Jashtëm të G7-së i kanë bërë thirrje Iranit t’i japë fund mbështetjes ushtarake për forcat Huthi në Jemen, duke e cilësuar këtë ndihmë si një “model të rrezikshëm përshkallëzimi” që rrezikon tregtinë ndërkombëtare dhe stabilitetin global. Deklarata erdhi pas një takimi në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
Në deklaratën e përbashkët, ministrat e Britanisë së Madhe, Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara shprehën dënimin për “sulmet e vazhdueshme të kryera nga Huthi-t në Jemen dhe kundër Arabisë Saudite”. “I bëjmë thirrje Huthi-t të ndalë menjëherë të gjitha veprimet ushtarake, të gjitha kërcënimet dhe sulmet kundër anijeve civile, dhe të kthehet në procesin politik në mirëbesim”, thuhet në deklaratë.
Deklarata vjen në një moment kur lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e shtatë dhe konflikti i lidhur në Jemen është përshkallëzuar ndjeshëm, me Huthi-t që kanë marrë nën kontroll zona strategjike në bregdetin e Detit të Kuq dhe kanë kërcënuar lundrimin ndërkombëtar përmes Bab al-Mandebit.
G7 është një grupim joformal i demokracive kryesore të industrializuara që takohen çdo vit për të diskutuar politikat globale dhe sigurinë ekonomike. Thirrja ndaj Teheranit vjen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump pritet të takohet të martën me liderët e gjashtë vendeve të Gjirit në margjinat e OKB-së për të diskutuar hapat e ardhshëm në luftën me Iranin.
Burimi: Al Jazeera
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