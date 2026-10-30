☁️
Tiranë 10°C · Vranët 30 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.95 ▲0.93%
ARI 3,885 ▼3.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
₿ CRYPTO
BTC $76,866 ▼ -2.92% ETH $2,242 ▼ -1.32% XRP $1.2535 ▼ -0.14% SOL $95.5300 ▼ -1.85%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 %
EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616 EUR/USD 1.1162 EUR/GBP 0.8358 EUR/CHF 0.9220 EUR/ALL 90.8006 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5118 EUR/TRY 55.7426 EUR/JPY 176.24 EUR/CAD 1.5616
30 Tet 2026
Breaking
Rrëfehet italiani që vrau shqiptarin 29-vjeçar: Kam pasur frikë për veten dhe familjen FOKUS – Von der Leyen, Costa dhe Carney nënshkruajnë deklaratën për “Aleancën për të Ardhmen” MONTREAL – Kanadaja dhe BE-ja shpallin aleancën e re Transportonte dy makina drejt Shqipërisë me kamion frigoriferik, 26-vjeçari shqiptar gjobitet me 10 mijë euro në Itali RUSI – Kremlini: Përgatitjet për bisedimet trepalëshe nuk kërkojnë ndërprerje të luftimeve
Menu
Bota

RUSI – Kremlini: Përgatitjet për bisedimet trepalëshe nuk kërkojnë ndërprerje të luftimeve

· 2 min lexim
Përgatitjet për bisedimet trepalëshe

MOSKË, 30 tetor /ATSH – AA/ – Përgatitjet për bisedimet trepalëshe ku do të marrin pjesë Rusia, SHBA-ja dhe Ukraina nuk nënkuptojnë ndërprerjen e luftimeve në vijën e frontit, deklaroi të premten zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke shtuar se Moska kundërshton një armëpushim që do t’i mundësonte Kievit të “merrte frymë..

Duke folur për gazetarët, Peskov tha se Rusia po kërkon një paqe të qëndrueshme dhe jo një armëpushim që do t’i lejonte Ukrainës të rigrupohej.

“Ne kemi deklaruar vazhdimisht se jemi kundër një armëpushimi që do t’u mundësonte ukrainasve të merrnin frymë”, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Tass, duke cituar Peskovin.

Peskov tha gjithashtu se Moska nuk ka plane për të pezulluar operacionet ushtarake para bisedimeve trepalëshe, të cilat janë planifikuar të mbahen në Abu Dhabi në nëntor.

I pyetur nëse vendet evropiane do të marrin pjesë në negociata, ai tha se kjo çështje nuk është diskutuar.

Megjithatë, Peskov shtoi se përfshirja e Evropës mund të bëhet e nevojshme në një fazë të mëvonshme, ndonëse deri më tani nuk janë zhvilluar diskutime konkrete për këtë çështje.

“Në një fazë, po, përfshirja e evropianëve do të jetë e nevojshme, por deri më tani askush nuk e ka diskutuar këtë në mënyrë konkrete”, tha ai.

Ai tha gjithashtu se sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës nuk do t’i rrezikojnë negociatat e planifikuara.

Ai shtoi se Moska nuk ka ndërmend ta ngrejë këtë çështje gjatë takimit në Abu Dhabi, duke e cilësuar atë si një çështje që duhet të diskutohet mes Washingtonit dhe Kievit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu