RUSI – Kremlini: Përgatitjet për bisedimet trepalëshe nuk kërkojnë ndërprerje të luftimeve
MOSKË, 30 tetor /ATSH – AA/ – Përgatitjet për bisedimet trepalëshe ku do të marrin pjesë Rusia, SHBA-ja dhe Ukraina nuk nënkuptojnë ndërprerjen e luftimeve në vijën e frontit, deklaroi të premten zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke shtuar se Moska kundërshton një armëpushim që do t’i mundësonte Kievit të “merrte frymë..
Duke folur për gazetarët, Peskov tha se Rusia po kërkon një paqe të qëndrueshme dhe jo një armëpushim që do t’i lejonte Ukrainës të rigrupohej.
“Ne kemi deklaruar vazhdimisht se jemi kundër një armëpushimi që do t’u mundësonte ukrainasve të merrnin frymë”, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Tass, duke cituar Peskovin.
Peskov tha gjithashtu se Moska nuk ka plane për të pezulluar operacionet ushtarake para bisedimeve trepalëshe, të cilat janë planifikuar të mbahen në Abu Dhabi në nëntor.
I pyetur nëse vendet evropiane do të marrin pjesë në negociata, ai tha se kjo çështje nuk është diskutuar.
Megjithatë, Peskov shtoi se përfshirja e Evropës mund të bëhet e nevojshme në një fazë të mëvonshme, ndonëse deri më tani nuk janë zhvilluar diskutime konkrete për këtë çështje.
“Në një fazë, po, përfshirja e evropianëve do të jetë e nevojshme, por deri më tani askush nuk e ka diskutuar këtë në mënyrë konkrete”, tha ai.
Ai tha gjithashtu se sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse të naftës nuk do t’i rrezikojnë negociatat e planifikuara.
Ai shtoi se Moska nuk ka ndërmend ta ngrejë këtë çështje gjatë takimit në Abu Dhabi, duke e cilësuar atë si një çështje që duhet të diskutohet mes Washingtonit dhe Kievit.
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