Hetimi i mbështetur nga OPCW-ja lidh për herë të parë ushtrinë ruse me përdorimin e gazit lotsjellës në Ukrainë
Një hetim i kryer nga Ukraina me ndihmën e Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCW) ka arritur në përfundimin se forcat ruse përdorën një dron për të hedhur një bombol me gaz lotsjellës mbi trupat ukrainase, sipas një raporti të publikuar të martën nga Associated Press.
OPCW-ja kishte konfirmuar që në vitin 2024 se agjenti për kontrollin e trazirave i njohur si gazi CS — i ndaluar në fushëbetejë — ishte gjetur në disa vende në Ukrainë, por hetimi i ri i lidh për herë të parë armët e përdorura drejtpërdrejt me ushtrinë ruse. Rusia ka nënshkruar Konventën për Armët Kimike, e cila ndalon përdorimin ushtarak të gazit lotsjellës, ndërsa përdorimi i tij nga policia lejohet.
Hetimi u përqendrua në një incident të vetëm të shtatorit 2024, kur forcat ruse sulmuan një postë ushtarake në Ukrainën qendrore. Hetuesit gjetën një video të postuar në një kanal pro-rus në Telegram, e cila sipas tyre tregon një granatë të mbushur me gaz lotsjellës të hedhur nga një dron mbi trupat ukrainase. Ukraina kërkoi ndihmën e OPCW-së për hetimin; organizata zakonisht konstaton praninë e substancave të ndaluara, por nuk heton se kush i ka përdorur ato.
Sipas Ukrainës, gjatë konfliktit gati pesëvjeçar ka pasur rreth 14.000 incidente të ngjashme, në 3.000 prej të cilëve trupat kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore. Kievi thotë se forcat ruse e përdorin rregullisht gazin lotsjellës për t’i detyruar ushtarët ukrainas të dalin nga ndërtesat dhe llogoret, ku më pas mund të goditen.
Raporti iu shpërnda 193 shteteve anëtare të OPCW-së përpara takimit vjetor të organizatës, i cili nis javën e ardhshme. Autoritetet ruse nuk komentuan menjëherë mbi gjetjet, por Moska e ka mohuar më parë përdorimin e armëve kimike dhe në vend të kësaj ka akuzuar Ukrainën për përdorimin e substancave të ndaluara.
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