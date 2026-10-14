Salsburg-Milan, Amorim: Për ne është si Champions
“Kritikat në klubet e mëdha janë normale, e kuptova këtë që nga ndeshja kundër Juventusit. Kam një punë për të bërë, do t’ua lë zhurmën të tjerëve. Jemi në fillim të diçkaje, skuadra po përmirësohet, por qëllimi ynë është të fitojmë dhe të marrim më shumë pikë. Përndryshe, është normale, është ajo që ndodh në klubet e mëdha”.
Trajneri i Milanit, Ruben Amorim, e tha këtë në prag të ndeshjes së Europa League kundër Salzburg, duke iu drejtuar kritikave për një fillim zhgënjyes të sezonit. “Çdo projekt kërkon kohë, por ne e dimë se këto ditë kjo është e pamundur dhe ne duhet të fitojmë. Shqetësimi im është të bëj mirë dhe të përpiqemi të fitojmë, ajo që po ndodh përreth meje nuk është shqetësimi im”, shtoi ai.
Duke folur për Salzburgun, Amorim tha: “Çdo detaj është i rëndësishëm për ne, do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. Ata janë një ekip me shpejtësi dhe aftësi të mira teknike. Do të duhet të jemi të përgatitur fizikisht për të luajtur lojën tonë. Ekipi është gati dhe ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta fituar këtë ndeshje”.
“Për ne, është sikur të ishte gjithmonë Liga e Kampionëve, çdo detaj është i rëndësishëm. Çdo ndeshje është e rëndësishme për ne. Do të jetë e vështirë. Salzburgu është një skuadër e njohur për shpejtësinë e saj, do të duhet të jemi të fortë në vrapime dhe fizikisht të gatshëm dhe të sjellim stilin tonë në lojë”.
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