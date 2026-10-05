☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 05 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.04 ▼0.08%
ARI 4,174 ▲0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $86,454 ▲ +2.03% ETH $2,726 ▲ +1.44% XRP $1.5199 ▲ +2.26% SOL $121.5100 ▲ +1.57%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.04 ▼0.08 % ARI 4,174 ▲0.28 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.04 ▼0.08 % ARI 4,174 ▲0.28 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
05 Tet 2026
Breaking
Hapet në Amsterdam retrospektiva e madhe e Henri Matisse-it: «Chez Matisse» me 80 kryevepra nga Centre Pompidou Raclette zvicerane — receta klasike alpine me djathë të shkrirë, patate dhe turshi «Drishyam: The Conclusion» rritet sërish të dielën: 60.12 krorë rupi në ditën e tretë, totali 176.6 krorë në Indi Sulmi i dyfishtë rus me raketa Banderol godet Kharkivin: një i vrarë dhe gjashtë të plagosur Sam Altman: përfitimet e inteligjencës artificiale i justifikojnë disa rreziqe, thotë drejtori i OpenAI-t
Menu
Teknologji

Sam Altman: përfitimet e inteligjencës artificiale i justifikojnë disa rreziqe, thotë drejtori i OpenAI-t

· 3 min lexim

Drejtori ekzekutiv i OpenAI-t, Sam Altman, ka thënë se përfitimet e inteligjencës artificiale justifikojnë pranimin e disa rreziqeve dhe se teknologjia duhet të mbetet gjerësisht e aksesueshme për publikun, siç njofton Reuters bazuar në një intervistë të tij për gazetën teknologjike Decoded të Politico-s. “Ne besojmë se bota duhet të pranojë që të ndodhin disa gjëra të këqija për përfitimet e kësaj teknologjie dhe për mundësinë që njerëzit të kenë liri veprimi,” citohet të ketë thënë Altman.

Altman theksoi se midis OpenAI-t dhe rivalit Anthropic ka një dallim thelbësor botëkuptimi mbi rregullimin e IA-së: “Unë mendoj se ka shumë hapësirë mes nesh.” Ai hodhi poshtë qëndrimin sipas të cilit “kjo teknologji do të bëhet aq e fuqishme dhe aq e rrezikshme, sa një laborator i vetëm në San Francisko duhet ta ketë atë dhe të sigurohet që të mos ndodhë asgjë e keqe” — një kompromis që ai e quajti “plotësisht të papranueshëm”, në kundërshtim me qëndrimin e OpenAI-t për një rregullim më të lehtë.

“Unë nuk do ta pranoja një marrëveshje që thotë: ‘do të sigurohemi që të mos ketë hake të mëdha, keqpërdorim të kësaj teknologjie, mashtrime zero’,” tha Altman në intervistën për Politico-n, “sepse mendoj se njerëzit do të bëjnë shumë më tepër gjëra të mira — me urdhra madhësie më shumë — sesa gjëra të këqija.”

Sipas Reuters, deklaratat vijnë në mes të debatit në rritje brenda industrisë së IA-së mbi ritmin e zhvillimit dhe rreziqet e sistemeve gjithnjë e më të afta. Vetë Altman kishte mbështetur publikisht në shtator esenë e drejtorit të Anthropic, Dario Amodei, që i bënte thirrje industrisë “të ngadalësojë” zhvillimin e IA-së kufitare (“pace the frontier”). Ndërkohë, në shtator dha dorëheqjen kërkuesi i Anthropic, Jacob Coxon, duke paralajmëruar se njerëzit që po ndërtojnë IA-në “besojnë sinqerisht se ajo mund të na vrasë të gjithëve deri në fund të dekadës” — dëshmi që pritet të dëgjohet edhe në një seancë të Këshillit të qytetit të Nju Jorkut mbi inteligjencën artificiale.

Reuters kujton se Anthropic paralajmëroi në shtator se modelet e avancuara mund të shfaqin sjellje “vetë-ruajtëse”, përfshirë përpjekje për “t’i rezistuar fikjes” ose për të fshehur informacionin, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë thirrjet për rregulla të reja, duke argumentuar se ato do ta vështirësonin konkurrencën me Kinën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu