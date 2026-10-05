Sam Altman: përfitimet e inteligjencës artificiale i justifikojnë disa rreziqe, thotë drejtori i OpenAI-t
Drejtori ekzekutiv i OpenAI-t, Sam Altman, ka thënë se përfitimet e inteligjencës artificiale justifikojnë pranimin e disa rreziqeve dhe se teknologjia duhet të mbetet gjerësisht e aksesueshme për publikun, siç njofton Reuters bazuar në një intervistë të tij për gazetën teknologjike Decoded të Politico-s. “Ne besojmë se bota duhet të pranojë që të ndodhin disa gjëra të këqija për përfitimet e kësaj teknologjie dhe për mundësinë që njerëzit të kenë liri veprimi,” citohet të ketë thënë Altman.
Altman theksoi se midis OpenAI-t dhe rivalit Anthropic ka një dallim thelbësor botëkuptimi mbi rregullimin e IA-së: “Unë mendoj se ka shumë hapësirë mes nesh.” Ai hodhi poshtë qëndrimin sipas të cilit “kjo teknologji do të bëhet aq e fuqishme dhe aq e rrezikshme, sa një laborator i vetëm në San Francisko duhet ta ketë atë dhe të sigurohet që të mos ndodhë asgjë e keqe” — një kompromis që ai e quajti “plotësisht të papranueshëm”, në kundërshtim me qëndrimin e OpenAI-t për një rregullim më të lehtë.
“Unë nuk do ta pranoja një marrëveshje që thotë: ‘do të sigurohemi që të mos ketë hake të mëdha, keqpërdorim të kësaj teknologjie, mashtrime zero’,” tha Altman në intervistën për Politico-n, “sepse mendoj se njerëzit do të bëjnë shumë më tepër gjëra të mira — me urdhra madhësie më shumë — sesa gjëra të këqija.”
Sipas Reuters, deklaratat vijnë në mes të debatit në rritje brenda industrisë së IA-së mbi ritmin e zhvillimit dhe rreziqet e sistemeve gjithnjë e më të afta. Vetë Altman kishte mbështetur publikisht në shtator esenë e drejtorit të Anthropic, Dario Amodei, që i bënte thirrje industrisë “të ngadalësojë” zhvillimin e IA-së kufitare (“pace the frontier”). Ndërkohë, në shtator dha dorëheqjen kërkuesi i Anthropic, Jacob Coxon, duke paralajmëruar se njerëzit që po ndërtojnë IA-në “besojnë sinqerisht se ajo mund të na vrasë të gjithëve deri në fund të dekadës” — dëshmi që pritet të dëgjohet edhe në një seancë të Këshillit të qytetit të Nju Jorkut mbi inteligjencën artificiale.
Reuters kujton se Anthropic paralajmëroi në shtator se modelet e avancuara mund të shfaqin sjellje “vetë-ruajtëse”, përfshirë përpjekje për “t’i rezistuar fikjes” ose për të fshehur informacionin, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë thirrjet për rregulla të reja, duke argumentuar se ato do ta vështirësonin konkurrencën me Kinën.
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