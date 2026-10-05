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Teknologji

Schneider Electric blen kompaninë amerikane të softuerit PTC për 22.6 miliardë dollarë

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Grupi francez Schneider Electric njoftoi të hënën se ka rënë dakord të blejë kompaninë amerikane të softuerit PTC në një marrëveshje tërësisht me para në dorë, prej 205 dollarësh për aksion, që e vlerëson kapitalin e PTC-së në rreth 22.6 miliardë dollarë, siç njofton Reuters. Transaksioni pritet të mbyllet brenda tremujorit të tretë të 2027-s.

Blerja do të jetë më e madhja në historinë e Schneider Electric dhe thellon strategjinë e grupit francez për t’u zgjeruar në softuerin industrial. PTC, me seli në Boston, zhvillon zgjidhje softuerike për projektimin, prodhimin dhe mirëmbajtjen e produkteve në shumë sektorë — përfshirë platformat CAD dhe mjetet me inteligjencë artificiale, siç raporton Reuters. Vlera e tregut e kompanisë amerikane ishte rreth 15.63 miliardë dollarë para njoftimit, sipas të dhënave të LSEG.

Schneider, dikur e njohur kryesisht për komponentët industrialë, është kthyer tashmë në një nga ndërtuesit kryesorë të infrastrukturës së qendrave të të dhënave — duke furnizuar gjithçka, nga njësitë e ftohjes dhe raftet e serverëve te sistemet kritike të shpërndarjes së energjisë. Kërkesa në rritje për qendrat e të dhënave, sidomos nga SHBA-ja, po nxit fitimet e kompanisë franceze, e cila në korrik rriti parashikimin vjetor të të ardhurave duke u bazuar në softuerin industrial dhe mjetet me inteligjencë artificiale.

Sipas Reuters, thashethemet për marrëveshjen qarkulluan që të dielën, kur Financial Times raportoi se palët ishin pranë një marrëveshjeje prej rreth 20 miliardë dollarësh — lajmi i konfirmuar të hënën e kalon këtë shifër, duke e çuar vlerësimin në 22.6 miliardë dollarë.

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