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03 Tet 2026
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Ekspozita

«Sculpting life»: ekspozita e Ronald Moody-t kthehet në Londrën Perëndimore, me mbi 50 vepra të skulptorit xhamajkan

Nga figura prej druri të viteve '30 te eksperimentet me beton dhe rrëshirë — Orleans House Gallery në Twickenham feston trashëgiminë e një prej artistëve më të anashkaluar të shekullit XX; hyrja falas.

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Koka e gdhendur në dru, Ronald Moody

Ekspozita «Ronald Moody: Sculpting Life» hapi dyert në Orleans House Gallery në Twickenham, në Londrën Perëndimore, më 2 tetor 2026, siç njofton bashkia Richmond e Londrës, dhe do të qëndrojë hapur deri më 28 shkurt 2027, me hyrje falas. Ekspozita sjell në qytetin ku jetoi, punoi dhe gdhendi për më shumë se gjysmë shekulli veprën e skulptorit xhamajkan Ronald Moody (1900–1984), të konsideruar si një nga artistët më të rëndësishëm, por historikisht më të anashkaluar të shekullit XX.

Ekspozita, e cila vjen në turne nga The Hepworth Wakefield — ku projekti fitoi në 2024 dy çmimet e Shoqatës për Historinë e Artit, si për kuratorinë ashtu edhe për publikimin, hera e parë që një projekt i vetëm merr të dyja — mbledh mbi 50 vepra që përshkojnë gjithë praktikën krijuese të Moody-t: nga figurat prej druri të krijuara në vitet ’30, te eksperimentet e pasluftës me betonin dhe rrëshirën, përfshirë edhe poezi, shkrime dhe transmetime audio të artistit. Programi «Legacy Projects» prezanton porosi të reja bashkëkohore nga Kedisha Coakley, Dexter McLean dhe Kat Francois, të cilat i përgjigjen ideve dhe trashëgimisë artistike të Moody-t. Ekspozita është organizuar nga The Hepworth Wakefield në bashkëpunim me Orleans House Gallery, me bashkëpunim artistik e kuratorial nga Kedisha Coakley, dhe mbështetet nga Arts Council England dhe Weston Loan Fund.

Moody u trajnua fillimisht si dentist, por pasi pa skulpturën egjiptiane në Muzeun Britanik vendosi të mësojë vetë gdhendjen. Ai zhvilloi një gjuhë skulpturale të veçantë që bashkon modernizmin, spiritualitetin dhe angazhimin e thellë me mitologjinë globale — një rrugëtim i vazhdueshëm rinovimi që e çoi nga vitet e hershme në Londër e Paris te përvoja e luftës që formoi disa nga veprat e tij më të fuqishme. Ai ishte edhe anëtar themelues i Lëvizjes së Artistëve Karaibianë, dhe për këtë edicion galeria bashkëpunon me Qendrën për Studime Karaibiane dhe Diaspore në Goldsmiths, Universiteti i Londrës, për shkrime dhe angazhim komunitar.

Hapja përkon me Muajin e Historisë së Zi në Britani, dhe bashkia e Richmond e ka përfshirë ekspozitën në programin e festimeve të tetorit. Ceremonia e hapjes u mbajt të enjten, më 1 tetor, ndërsa për publikun ekspozita është e hapur nga e marta deri të dielën, 10:00–17:00, e mbyllur të hënave. Çmimi i hyrjes është falas.

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