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03 Tet 2026
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Mëngjesi

Syrniki ukrainase — petulla të ëmbla me gjizë, mëngjesi klasik i Europës Lindore

Petulla të buta e aromatike me gjizë, të skuqura deri sa marrin ngjyrë të artë — mëngjesi i preferuar i kuzhinës ukrainase, që shërbehet me kos, mjaltë ose fruta të freskëta.

· 2 min lexim

Syrnikit janë petullat më të dashura të kuzhinës ukrainase (dhe asaj ruse): toptha të butë brumi me gjizë, të skuqur deri sa marrin një kore të artë dhe krokante, me zemër të butë e kremoze. Bëhen shpejt me pak përbërës dhe janë mëngjesi ideal i fundjavës — të ngrohta, me një lugë kos, pak mjaltë ose reçel sipër.

PËRBËRËSIT:
• 500 g gjizë e freskët
• 2 vezë
• 3–4 lugë gjelle sheqer
• 1 lugë çaji vanilje
• 100 g miell gruri (plus pak për rrotullim)
• 1 majë kripe
• Vaj luledielli për skuqje
Për servirje: kos ose smetanë, mjaltë, reçel ose fruta të freskëta

PËRGATITJA:
1. Vendoseni gjizën në një enë të madhe dhe shtypeni me pirun derisa të bëhet e butë dhe kremoze; nëse është shumë e lagur, kullojeni pak në një pecetë.
2. Shtoni vezët, sheqerin, vaniljen dhe kripën dhe përziejini mirë me lugë.
3. Shtoni miellin pak nga pak dhe përziejeni derisa të formohet një brumë i butë që nuk ngjitet në duar (shtoni 1 lugë miell nëse brumi është shumë i butë).
4. Me duar të miellta, formoni toptha sa një arrë dhe rrafshojini pak në formë petullash.
5. Ngrohni vajin në një tigan me zjarr mesatar dhe skuqni petullat 2–3 minuta nga secila anë, deri sa të marrin ngjyrë të artë.
6. Nxirrini në letër kuzhine për të thithur vajin e tepërt.
7. Shërbejini të ngrohta me kos ose smetanë, mjaltë, reçel ose fruta të freskëta.

Koha e përgatitjes: rreth 10 minuta | Koha e gatimit: rreth 15 minuta | Porcione: 4 (rreth 12 petulla)

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