🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.29 ▼1.7%
ARI 4,223 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,822 ▲ +1.02% ETH $2,557 ▲ +1.99% XRP $1.4128 ▲ +1.26% SOL $112.3100 ▲ +2.5%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.29 ▼1.7 % ARI 4,223 ▲0.15 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.29 ▼1.7 % ARI 4,223 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Anduril prezanton familjen e raketave përgjuese Steelfin: planifikon mijëra njësi në vit FMN: investimet në inteligjencën artificiale po e mbajnë rritjen globale rreth 3%, me përfitime të mëdha për Azinë Serbia nis shtypjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit WSJ: Arabia Saudite po i mbarohen interceptorët — princi i kurorës mes pallateve të blinduara, ekonomia drejt tkurrjes 3.6% «Beauty and the Beast» ngjitet në fushën e bejsbollit: kasti i turneut dhe Derek Klena performojnë «Be Our Guest» me Savannah Bananas në Washington
Menu
Serbia

Serbia nis shtypjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit

Sot në orën 12:00 nis shtypja e fletëvotimeve në shtypshkronjën e Ndërmarrjes Publike “Službeni glasnik”; për zgjedhjet e 25 tetorit do të shtypen 6.450.523 fletëvotime në 29 variante gjuhësore.

· 2 min lexim

Shtypja e fletëvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi nis sot në mesditë, në orën 12:00, në shtypshkronjën e Ndërmarrjes Publike “Službeni glasnik”, siç njofton RTS. Për votimin e 6.450.523 qytetarëve me të drejtë vote do të shtypen po aq fletëvotime, ndërsa fillimit të procesit do t’i jenë të pranishëm kryetari i Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) Vladimir Dimitrijević, sekretari Srđan Smiljanić, anëtarët e Komisionit si dhe vëzhguesit e autorizuar për ndjekjen e punës së organeve zbatuese të zgjedhjeve.

Sipas raportimit të RTS-së (bazuar në Tanjug), në fletëvotime do të jenë 18 lista zgjedhore, nga të cilat nëntë kanë statusin e listave zgjedhore të pakicave kombëtare. Fletëvotimet do të shtypen në 29 variante gjuhësore, varësisht nga gjuhët dhe shkrimet në përdorim zyrtar në komuna apo qytete të caktuara të Serbisë.

RIK-u njoftoi të shtunën në mbrëmje numrin total të votuesve dhe miratoi vendimin që të shtypen po aq fletëvotime. Më parë Komisioni miratoi vendimin për formën dhe pamjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit Popullor, të shpallura për 25 tetor 2026.

Kryetari i RIK-ut, Dimitrijević, kujtoi se presidenti i Serbisë shpalli zgjedhjet më 9 shtator, në bazë të Ligjit për listën e unifikuar të votuesve, dhe se Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale e mbylli listën e votuesve 15 ditë para ditës së zgjedhjeve. Vendimi përcakton numrin total të votuesve në çdo njësi të vetëqeverisjes lokale dhe në çdo qendër votimi, dhe i dorëzohet RIK-ut brenda 24 orëve.

Në 93 qendra votimi jashtë vendit janë regjistruar 102.147 votues. “Për votimin do të shtypen 6.450.523 fletëvotime, pra aq sa është numri total i votuesve në Republikën e Serbisë më 9 tetor 2026. Ai do të ndryshojë disi deri në përcaktimin e numrit përfundimtar të votuesve”, tha Dimitrijević, siç citohet në raportimin e RTS-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu