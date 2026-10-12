Serbia nis shtypjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit
Sot në orën 12:00 nis shtypja e fletëvotimeve në shtypshkronjën e Ndërmarrjes Publike “Službeni glasnik”; për zgjedhjet e 25 tetorit do të shtypen 6.450.523 fletëvotime në 29 variante gjuhësore.
Shtypja e fletëvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi nis sot në mesditë, në orën 12:00, në shtypshkronjën e Ndërmarrjes Publike “Službeni glasnik”, siç njofton RTS. Për votimin e 6.450.523 qytetarëve me të drejtë vote do të shtypen po aq fletëvotime, ndërsa fillimit të procesit do t’i jenë të pranishëm kryetari i Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) Vladimir Dimitrijević, sekretari Srđan Smiljanić, anëtarët e Komisionit si dhe vëzhguesit e autorizuar për ndjekjen e punës së organeve zbatuese të zgjedhjeve.
Sipas raportimit të RTS-së (bazuar në Tanjug), në fletëvotime do të jenë 18 lista zgjedhore, nga të cilat nëntë kanë statusin e listave zgjedhore të pakicave kombëtare. Fletëvotimet do të shtypen në 29 variante gjuhësore, varësisht nga gjuhët dhe shkrimet në përdorim zyrtar në komuna apo qytete të caktuara të Serbisë.
RIK-u njoftoi të shtunën në mbrëmje numrin total të votuesve dhe miratoi vendimin që të shtypen po aq fletëvotime. Më parë Komisioni miratoi vendimin për formën dhe pamjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit Popullor, të shpallura për 25 tetor 2026.
Kryetari i RIK-ut, Dimitrijević, kujtoi se presidenti i Serbisë shpalli zgjedhjet më 9 shtator, në bazë të Ligjit për listën e unifikuar të votuesve, dhe se Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale e mbylli listën e votuesve 15 ditë para ditës së zgjedhjeve. Vendimi përcakton numrin total të votuesve në çdo njësi të vetëqeverisjes lokale dhe në çdo qendër votimi, dhe i dorëzohet RIK-ut brenda 24 orëve.
Në 93 qendra votimi jashtë vendit janë regjistruar 102.147 votues. “Për votimin do të shtypen 6.450.523 fletëvotime, pra aq sa është numri total i votuesve në Republikën e Serbisë më 9 tetor 2026. Ai do të ndryshojë disi deri në përcaktimin e numrit përfundimtar të votuesve”, tha Dimitrijević, siç citohet në raportimin e RTS-së.
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