WSJ: Arabia Saudite po i mbarohen interceptorët — princi i kurorës mes pallateve të blinduara, ekonomia drejt tkurrjes 3.6%
Arabia Saudite po përballet me krizën më të thellë të mbrojtjes ajrore në dekada, pasi zyrtarët e mbretërisë i thanë gazetës amerikane Wall Street Journal se stoqet e interceptorëve po shterohen, ndërsa sulmet e Huthi-t të mbështetur nga Irani godasin aeroportet dhe infrastrukturën energjetike të vendit. Vetëm të enjten, mbetjet e një rakete balistike të interceptuar ranë mbi një kopsht fëmijësh dhe një kompleks klinikash mjekësore në Riad, siç njofton Wall Street Journal (https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-backed-militants-are-tightening-the-screws-on-saudi-arabias-crown-prince-e7b9e789).
Princi i kurorës Muhamed bin Salman, sipas zyrtarëve të njohur me lëvizjet e tij, po lëviz mes pallateve të ruajtura rëndë të pajisura me bunkerë, i rrethuar nga një ekip sigurie i përzgjedhur me dorë. Dalja e tij e fundit publike ishte të martën, kur dhuroi gjak për një fushatë kombëtare donacionesh, shkruan gazeta.
Goditja ekonomike po thellohet: Ministria saudite e Financave pret që ekonomia të tkurret me 3.6 për qind gjatë 2026-s, ndërsa ana jo-naftore e ekonomisë ishte më e vogël në tremujorin e dytë sesa në të parin, sipas Capital Economics. Konferenca ndërkombëtare e investimeve e planifikuar për fundin e muajit është tani seriozisht në dyshim, ndërsa kostot e luftës po e zgjerojnë deficitin buxhetor dhe kërcënojnë ta çojnë ekonominë në tkurrje.
Mbretëria, siç njofton Wall Street Journal, i ka kërkuar ndihmë aleatit të saj ushtarak Pakistanit dhe po kërkon në mbarë botën sisteme mbrojtëse ajrore, madje edhe luftëtarë të huaj për t’i ndihmuar aleatët e saj jemenitë. SHBA-ja deri tani i ka rezistuar kërkesave të princit të kurorës për ndihmë ushtarake për të zmbrapsur përparimin e Huthi-t, edhe pse ka dërguar këshilltarë ushtarakë. Presidenti Trump tha të shtunën se Uashingtoni “mund” t’i bashkohet sulmeve saudite kundër grupit, duke shtuar se SHBA-ja është në komunikim me Huthi-t.
Aeroporti ndërkombëtar “King Khalid” i Riadit është goditur të paktën katër herë nga Huthi-t, ndërsa të dielën një projeksion shkaktoi zjarr në Terminalin 4 dhe lëndime, raportojnë zyrtarët sauditë të cituar nga gazeta. Sulmi i së shtunës, që la 12 të vrarë dhe qindra të plagosur, ishte sulmi më vdekjeprurës ndaj SHBA-së apo aleatëve të saj të Gjirit në konfliktet e lidhura me luftën me Iranin.
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