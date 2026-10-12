🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.29 ▼1.7%
ARI 4,223 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,822 ▲ +1.02% ETH $2,557 ▲ +1.99% XRP $1.4128 ▲ +1.26% SOL $112.3100 ▲ +2.5%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.29 ▼1.7 % ARI 4,223 ▲0.15 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.29 ▼1.7 % ARI 4,223 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Anduril prezanton familjen e raketave përgjuese Steelfin: planifikon mijëra njësi në vit FMN: investimet në inteligjencën artificiale po e mbajnë rritjen globale rreth 3%, me përfitime të mëdha për Azinë Serbia nis shtypjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit WSJ: Arabia Saudite po i mbarohen interceptorët — princi i kurorës mes pallateve të blinduara, ekonomia drejt tkurrjes 3.6% «Beauty and the Beast» ngjitet në fushën e bejsbollit: kasti i turneut dhe Derek Klena performojnë «Be Our Guest» me Savannah Bananas në Washington
Menu
Konflikti SHBA - Iran

WSJ: Arabia Saudite po i mbarohen interceptorët — princi i kurorës mes pallateve të blinduara, ekonomia drejt tkurrjes 3.6%

· 3 min lexim
Aeroporti ndërkombëtar 'King Khalid' në Riad — Huthi-t e kanë goditur të paktën katër herë muajt e fundit. Foto: Wikimedia Commons / Panoramio (CC BY 3.0)

Arabia Saudite po përballet me krizën më të thellë të mbrojtjes ajrore në dekada, pasi zyrtarët e mbretërisë i thanë gazetës amerikane Wall Street Journal se stoqet e interceptorëve po shterohen, ndërsa sulmet e Huthi-t të mbështetur nga Irani godasin aeroportet dhe infrastrukturën energjetike të vendit. Vetëm të enjten, mbetjet e një rakete balistike të interceptuar ranë mbi një kopsht fëmijësh dhe një kompleks klinikash mjekësore në Riad, siç njofton Wall Street Journal (https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-backed-militants-are-tightening-the-screws-on-saudi-arabias-crown-prince-e7b9e789).

Princi i kurorës Muhamed bin Salman, sipas zyrtarëve të njohur me lëvizjet e tij, po lëviz mes pallateve të ruajtura rëndë të pajisura me bunkerë, i rrethuar nga një ekip sigurie i përzgjedhur me dorë. Dalja e tij e fundit publike ishte të martën, kur dhuroi gjak për një fushatë kombëtare donacionesh, shkruan gazeta.

Goditja ekonomike po thellohet: Ministria saudite e Financave pret që ekonomia të tkurret me 3.6 për qind gjatë 2026-s, ndërsa ana jo-naftore e ekonomisë ishte më e vogël në tremujorin e dytë sesa në të parin, sipas Capital Economics. Konferenca ndërkombëtare e investimeve e planifikuar për fundin e muajit është tani seriozisht në dyshim, ndërsa kostot e luftës po e zgjerojnë deficitin buxhetor dhe kërcënojnë ta çojnë ekonominë në tkurrje.

Mbretëria, siç njofton Wall Street Journal, i ka kërkuar ndihmë aleatit të saj ushtarak Pakistanit dhe po kërkon në mbarë botën sisteme mbrojtëse ajrore, madje edhe luftëtarë të huaj për t’i ndihmuar aleatët e saj jemenitë. SHBA-ja deri tani i ka rezistuar kërkesave të princit të kurorës për ndihmë ushtarake për të zmbrapsur përparimin e Huthi-t, edhe pse ka dërguar këshilltarë ushtarakë. Presidenti Trump tha të shtunën se Uashingtoni “mund” t’i bashkohet sulmeve saudite kundër grupit, duke shtuar se SHBA-ja është në komunikim me Huthi-t.

Aeroporti ndërkombëtar “King Khalid” i Riadit është goditur të paktën katër herë nga Huthi-t, ndërsa të dielën një projeksion shkaktoi zjarr në Terminalin 4 dhe lëndime, raportojnë zyrtarët sauditë të cituar nga gazeta. Sulmi i së shtunës, që la 12 të vrarë dhe qindra të plagosur, ishte sulmi më vdekjeprurës ndaj SHBA-së apo aleatëve të saj të Gjirit në konfliktet e lidhura me luftën me Iranin.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu