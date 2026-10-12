Ministri saudit i Energjisë premton furnizim të sigurt energjetik, pavarësisht sulmeve të Huthi-t
Princi Abdulaziz bin Salman tha në takimin ministror të Forumit Ndërkombëtar të Energjisë në Riad se mbretëria ka dëshmuar aftësinë për të garantuar furnizim të besueshëm, duke përmendur tubacionin strategjik Lindje–Perëndim.
Ministri saudit i Energjisë, princi Abdulaziz bin Salman, premtoi se mbretëria do të garantojë furnizim të besueshëm me energji pavarësisht sulmeve të vazhdueshme të Huthi-ve, siç njofton Al Jazeera.
Duke folur në takimin e 17-të ministror të Forumit Ndërkombëtar të Energjisë në Riad, ai tha se mbretëria ka dëshmuar aftësinë për të garantuar furnizim të sigurt, duke përmendur tubacionin strategjik Lindje–Perëndim si provë të largpamësisë.
Tubacioni ishte mbyllur pas sulmeve ndaj tij në shtator, ndërsa sekretari amerikan i Energjisë kishte thënë më parë se pritej të rikthehej në funksion «brenda ditësh».
Deklaratat vijnë ndërsa çmimet e naftës mbeten mbi 100 dollarë për fuçi për shkak të luftës SHBA–Iran, me kontratën Brent që ra në 103.35 dollarë të dielën për shkak të shpresave për më shumë furnizime ruse.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.