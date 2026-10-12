«Beauty and the Beast» ngjitet në fushën e bejsbollit: kasti i turneut dhe Derek Klena performojnë «Be Our Guest» me Savannah Bananas në Washington
Kasti i turneut kombëtar të muzikalit të Disney-t u bashkua me aktorin Derek Klena në fushën e Nationals Park-ut të Washingtonit për ndeshjen kulminante të sezonit të Banana Ball-it, para një stadiumi të shitur plot
Të shtunën, më 10 tetor, kasti i turneut kombëtar të muzikalit «Beauty and the Beast» të Disney-t zbriti nga skena në fushën e bejsbollit: në Nationals Park të Washington DC, aktorët iu bashkuan Derek Klena-s për një performancë të veçantë të këngës së famshme «Be Our Guest» gjatë Banana Bowl-it, ndeshjes kulminante të sezonit të ligës Banana Ball, siç njofton BroadwayWorld.
Në fushë përfaqësuan kastin Danny Gardner si Lumière dhe Kyra Belle Johnson si Belle, së bashku me anëtarë të ansamblit — atyre iu bashkuan lojtarë nga të gjitha ekipet e ligës Banana Ball. Trupa kërcëu me hapa jazz nëpër diamantin e lojës dhe e mbylli performancën me një “kick line” përgjatë vijave të bazës së parë dhe të tretë, para një stadiumi të shitur plot.
Turneu kombëtar, tani në vitin e dytë, ka vendosur rekorde arkash dhe frekuentimi nga Madison në Atlanta dhe në sezonin 2026–27 do të kalojë në 32 qytete. Kastin e kryesojnë Kyra Belle Johnson si Belle, Fergie L. Philippe si Bisha dhe Stephen Mark Lukas si Gaston.
«Beauty and the Beast», i bazuar në filmin e animuar të vitit 1991, hapi perden në Broadway në vitin 1994 dhe mbetet ndër shfaqjet më jetëgjata në historinë e industrisë, me nëntë nominime Tony dhe një fitore për dizajnimin më të mirë të kostumeve. Savannah Bananas janë skuadra këngë-dans e bejsbollit që luan “Banana Ball”, e njohur për koreografitë e performuara gjatë çdo ndeshjeje dhe qindra miliona shikime në TikTok.
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