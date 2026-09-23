“SHBA-Izraeli e goditën Iranin, por ne nuk u dorëzuam”, delegacioni amerikan largohet gjatë fjalimit të Presidentit iranian në OKB
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian akuzoi të mërkurën Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për nisjen e sulmeve kundër Iranit dhe tha se vendi i tij kishte refuzuar të “ulte gjunjët” pavarësisht sulmeve, gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.
“Na goditën, por ne nuk e përkulëm gjurin. Nuk e ulëm kokën”, tha Pezeshkian.
Ndërsa Pezeshkian filloi të kritikonte Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, diplomati amerikan doli nga salla e Asamblesë së Përgjithshme.
Pezeshkian akuzoi SHBA-në dhe Izraelin për shënjestrimin e civilëve iranianë dhe infrastrukturës civile, duke përfshirë shkollat, universitetet, qendrat e kujdesit shëndetësor dhe spitalet. Ai gjithashtu pretendoi se shkencëtarë, burra, gra dhe fëmijë iranianë ishin vrarë në sulme.
“Unë vij nga një Iran ku, në të vërtetë, ata bombarduan një shkollë. Këta fëmijë u zhdukën nën bomba me armë të përdorura nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli”, tha ai.
Pezeshkian akuzoi gjithashtu Izraelin për kryerjen e atentateve në Iran, duke iu referuar vrasjes së kreut politik të Hamasit, Ismail Haniyeh, në Teheran, ditën e inaugurimit të tij si president.
“Kur mora përsipër përgjegjësitë si president, ata vranë Ismail Haniyeh në Iran ditën e inaugurimit tim”, tha ai.
Ai kritikoi më tej Izraelin për fushatën e tij ushtarake në Gaza, duke pretenduar se më shumë se 80,000 civilë ishin vrarë dhe duke akuzuar Izraelin për kryerjen e gjenocidit.
Pezeshkian gjithashtu hodhi poshtë akuzat se Irani është një burim paqëndrueshmërie rajonale ose terrorizmi.
“Na etiketojnë si terroristë. Ne nuk kërkojmë pushtet për të sulmuar ose për të kryer agresion. Ne kërkojmë energji për progres, jo për të kërcënuar shoqëritë me armë. Dhe dëshirojmë të bashkëpunojmë dhe të bashkëpunojmë për sigurinë”, tha ai.
Presidenti iranian pohoi se Teherani kishte vepruar në vetëmbrojtje dhe hodhi poshtë akuzat se kishte synuar qëllimisht popullatën civile.
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