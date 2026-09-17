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Konflikti SHBA - Iran

SHBA lehtëson orët e shoferëve të kamionëve për të ulur çmimet e karburanteve

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Çmimet e karburanteve në një stacion në SHBA. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy, njoftoi se administrata Trump po lehtëson përkohësisht rregulloret e orëve të shërbimit për shoferët e kamionëve, në një përpjekje për të ulur kostot e karburantit dhe për të lehtësuar mungesat.

“Ndërprerjet afatshkurtra të zinxhirit të furnizimit mund të vonojnë dërgesat e benzinës dhe naftës, gjë që nga ana tjetër mund të ndikojë oraret e shpërndarjes dhe çmimet e karburantit,” tha Departamenti amerikan i Transportit në një deklaratë.

Duke i lejuar shoferët e kamionëve të drejtojnë orë shtesë “nëse nuk janë të lodhur”, Departamenti tha se masa do të shkurtonte vonesat dhe do të ulte kostot në pompë për konsumatorët amerikanë.

Zinxhirët globalë të furnizimit me naftë po përjetojnë ndërprerje të konsiderueshme për shkak të mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, të shkaktuar nga lufta e vazhdueshme mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit — dhe efekti po ndihet tashmë në xhepat e amerikanëve të zakonshëm.

Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)

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