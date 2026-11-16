Shërbimet britanike të gjakut bëjnë thirrje urgjente për 150 mijë dhurime para dimrit
Rezervat e disa grupeve të gjakut në Britani kanë rënë në gjysmën e nivelit të nevojshëm dhe shërbimet e gjakut kërkojnë 150 mijë takime dhurimi në javët e ardhshme, me nevojë për 5 mijë dhurues çdo ditë deri në Vitin e Ri.
Shërbimet e gjakut në Mbretërinë e Bashkuar kanë bërë një thirrje urgjente për 150 mijë dhurime, për ta ndihmuar shërbimin shëndetësor NHS të përballojë rritjen e kërkesës gjatë dimrit, siç njofton The Guardian. Zyrtarët thanë se rezervat e disa grupeve të gjakut kanë rënë në vetëm gjysmën e nivelit që konsiderohet i nevojshëm.
Nevoja është veçanërisht e madhe për grupet O negative, B negative, O positive dhe Ro. Personave me prejardhje afrikane u është kërkuar gjithashtu të dhurojnë, për ta ndihmuar NHS-në në trajtimin e pacientëve me sëmundjen e qelizave drapër (sickle cell). Shërbimi shëndetësor ka nevojë për 5 mijë dhurues çdo ditë, të rregullt ose vullnetarë të rinj, nga tani deri në Vitin e Ri, sepse gjaku ka një afat përdorimi prej 35 ditësh, ndërsa trombocitet vetëm shtatë ditë.
“Pikërisht tani, teksa hyjmë në dimër, ka një nevojë urgjente për të rritur furnizimet tona jetike me gjak, trombocite dhe plazmë”, tha Gerry Gogarty, drejtor i furnizimit me gjak dhe plazmë në NHS Blood and Transplant. Sipas zyrtarëve, çdo dhurim zgjat rreth një orë dhe mund të ndihmojë në shpëtimin e tri jetëve.
Moti i ftohtë i dimrit sjell dy vështirësi për agjencitë e gjakut: përhapja më e madhe e ftohjeve, kollës dhe sëmundjeve të frymëmarrjes si gripi i pengon njerëzit e sëmurë të dhurojnë, ndërsa pacientët me sëmundje afatgjata, përfshirë sëmundjen e qelizave drapër dhe kancerin, mund të kenë nevojë për më shumë gjak ose transfuzione trombocitesh. Më herët këtë muaj, Shërbimi Kombëtar Skocez i Transfuzionit të Gjakut njoftoi alarmin e tij të parë “amber” për grupet O, pasi rezervat kishin rënë në nivele të papara më parë.
Përgjegjësit shëndetësorë duan të rrisin edhe furnizimet me plazmë gjaku, e nevojshme për prodhimin e barnave për personat me sëmundje të rënda imune, të cilat bëhen më të vështira për t’u menaxhuar në dimër. Qendrat më të mëdha të dhurimit në qytete ofrojnë më shumë takime, veçanërisht për dhuruesit për herë të parë, tha Gogarty, i cili u kërkoi atyre që nuk gjejnë dot takim menjëherë të vazhdojnë të kontrollojnë për vende të lira nga anulimet.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.