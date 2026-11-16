🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▲0%
ARI 3,863 ▼0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,444 ▼ -0.6% ETH $1,805 ▲ +0.11% XRP $0.9521 ▼ -0.24% SOL $70.7900 ▼ -0.01%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▲0 % ARI 3,863 ▼0.59 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▲0 % ARI 3,863 ▼0.59 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
Patriots presin që Maye të mungojë për një kohë, dëmtimi në kyçin e këmbës vë në dyshim edhe ndeshjen me Chargers NBA/ New York kalon në Toronto në kohën shtesë, fitojnë Lakers dhe Spurs Buxheti grek: suficit primar 7,78 miliardë euro në dhjetëmujor, të ardhurat tatimore tejkalojnë objektivin Sërish tritol dyqanit të luleve në Tufinë, pronari dyshon te borxhet e bixhozit të djalit Rusia sulmoi Ukrainën me 158 dronë gjatë natës, mbrojtja ajrore neutralizoi 131 prej tyre
Menu
Serbia

Tošković: Kryetari i Kuvendit të Serbisë pritet të zgjidhet të martën, zgjidhjet kadrovike ekzistojnë

Deputeti i ardhshëm i Listës Studentore, Oliver Tošković, deklaroi të hënën për agjencinë FoNet se pritet që kryetari ose kryetarja e Kuvendit të Serbisë të zgjidhet që të martën, në seancën konstituive të përbërjes së re, ndërsa zgjedhja e nënkryetarëve do të varet nga rrjedha e seancës dhe nga sjellja e opozitës.

· 2 min lexim
Tošković: Kryetari i Kuvendit të Serbisë pritet të zgjidhet të martën, zgjidhjet kadrovike ekzistojnë
Ndërtesa e Kuvendit të Serbisë në Beograd

Deputeti i ardhshëm i Listës Studentore, Oliver Tošković, deklaroi të hënën, më 16 nëntor, për agjencinë FoNet se zgjidhjet kadrovike ekzistojnë dhe se pritet që kryetari ose kryetarja e Kuvendit të Serbisë të zgjidhet që të martën, në seancën konstituive të përbërjes së re. Sipas tij, zgjedhja e nënkryetarëve do të varet nga rrjedha e seancës dhe nga sjellja e opozitës.

Siç njofton N1, Tošković theksoi: “I kemi zgjidhjet kadrovike, Kuvendin duhet ta kthejmë në rrjedha normale”. Sipas Blic-it, ai shtoi se nga seanca e parë nuk duhet pritur “asgjë epokale”, duke e paraqitur atë si një hap procedural drejt normalizimit të punës së Kuvendit.

Seanca konstituive e përbërjes së 15-të të Kuvendit të Serbisë është caktuar për të martën, 17 nëntor, në orën 10:00. Në të pritet të konfirmohen mandatet e deputetëve dhe të zgjidhen kryetari e nënkryetarët, ndërsa me konstituimin e Kuvendit nis afati kushtetues prej 90 ditësh për formimin e Qeverisë së re.

Pas zgjedhjeve të parakohshme të 25 tetorit, Lista Studentore fitoi 140 mandate, ndërsa lista “Serbia e Bashkuar” rreth SNS-së fitoi 103 mandate. Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës dhe Koalicioni Shqiptar morën nga dy mandate, ndërsa nga një mandat kanë lista e Rasim Ljajić-it, SDA e Sanxhakut dhe lista e Usame Zukorlić-it.

Në konsultimet e 13 nëntorit, siç raporton Danas, Lista Studentore njoftoi se kryetari, nënkryetarët dhe kryetarët e komisioneve do të zgjidhen me shumicë, me votim të hapur, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kuvendit kërkoi që emrat e kandidatëve t’i dorëzohen deri të hënën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu