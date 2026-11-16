Tošković: Kryetari i Kuvendit të Serbisë pritet të zgjidhet të martën, zgjidhjet kadrovike ekzistojnë
Deputeti i ardhshëm i Listës Studentore, Oliver Tošković, deklaroi të hënën për agjencinë FoNet se pritet që kryetari ose kryetarja e Kuvendit të Serbisë të zgjidhet që të martën, në seancën konstituive të përbërjes së re, ndërsa zgjedhja e nënkryetarëve do të varet nga rrjedha e seancës dhe nga sjellja e opozitës.
Deputeti i ardhshëm i Listës Studentore, Oliver Tošković, deklaroi të hënën, më 16 nëntor, për agjencinë FoNet se zgjidhjet kadrovike ekzistojnë dhe se pritet që kryetari ose kryetarja e Kuvendit të Serbisë të zgjidhet që të martën, në seancën konstituive të përbërjes së re. Sipas tij, zgjedhja e nënkryetarëve do të varet nga rrjedha e seancës dhe nga sjellja e opozitës.
Siç njofton N1, Tošković theksoi: “I kemi zgjidhjet kadrovike, Kuvendin duhet ta kthejmë në rrjedha normale”. Sipas Blic-it, ai shtoi se nga seanca e parë nuk duhet pritur “asgjë epokale”, duke e paraqitur atë si një hap procedural drejt normalizimit të punës së Kuvendit.
Seanca konstituive e përbërjes së 15-të të Kuvendit të Serbisë është caktuar për të martën, 17 nëntor, në orën 10:00. Në të pritet të konfirmohen mandatet e deputetëve dhe të zgjidhen kryetari e nënkryetarët, ndërsa me konstituimin e Kuvendit nis afati kushtetues prej 90 ditësh për formimin e Qeverisë së re.
Pas zgjedhjeve të parakohshme të 25 tetorit, Lista Studentore fitoi 140 mandate, ndërsa lista “Serbia e Bashkuar” rreth SNS-së fitoi 103 mandate. Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës dhe Koalicioni Shqiptar morën nga dy mandate, ndërsa nga një mandat kanë lista e Rasim Ljajić-it, SDA e Sanxhakut dhe lista e Usame Zukorlić-it.
Në konsultimet e 13 nëntorit, siç raporton Danas, Lista Studentore njoftoi se kryetari, nënkryetarët dhe kryetarët e komisioneve do të zgjidhen me shumicë, me votim të hapur, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kuvendit kërkoi që emrat e kandidatëve t’i dorëzohen deri të hënën.
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