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Konflikti SHBA - Iran

Cisternë goditet nga projektil i panjohur në Ngushticën e Hormuzit, zjarr në dhomën e motorit

UKMTO njofton se një cisternë që po dilte përmes Ngushticës së Hormuzit u godit nga një projektil i panjohur dhe mori zjarr në dhomën e motorit; ekuipazhi është i sigurt dhe pa viktima, ndërsa dëmet mbeten ende të panjohura.

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Cisternë goditet nga projektil i panjohur në Ngushticën e Hormuzit, zjarr në dhomën e motorit
Ngushtica e Hormuzit, pika më e nxehtë e konfliktit SHBA–Iran

Një cisternë nafte është goditur nga një projektil i panjohur ndërsa po lundronte në dalje përmes Ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar zjarr në dhomën e motorit të saj, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë britanike UKMTO (Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar).

Sipas UKMTO-së, incidenti u raportua nga oficeri i sigurisë së kompanisë së anijes. Të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë llogaritur dhe nuk raportohet asnjë viktimë, ndërsa shkalla e dëmeve dhe çdo ndikim mjedisor mbeten ende të panjohura. Lajmi u raportua të hënën edhe nga Reuters, i cili konfirmoi të njëjtat të dhëna të UKMTO-së për goditjen dhe zjarrin në dhomën e motorit.

UKMTO flet për një projektil të panjohur dhe nuk ia atribuon goditjen asnjë pale. Njoftimi i saj vjen në të njëjtën mëngjes kur marina iraniane pretendoi se një cisternë tjetër mori zjarr pasi goditi një minë detare në lindje të ngushticës, pretendim për të cilin nuk ka konfirmim të pavarur, dhe ende nuk është e qartë nëse dy raportimet lidhen me të njëjtën anije apo me incidente të ndara.

Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë, mbetet pika më e nxehtë e luftës SHBA–Iran, me incidentet ndaj anijeve tregtare që janë shtuar ditët e fundit dhe me autoritetet detare që u këshillojnë anijeve të kalojnë me kujdes të shtuar në zonë.

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