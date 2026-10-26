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26 Tet 2026
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Amerika

Kontratat e së ardhmes në Wall Street në rritje të dielën përpara vendimit të Fed-it

· 2 min lexim
Ndërtesa e Bursës së Nju Jorkut në Wall Street

Kontratat e së ardhmes të aksioneve amerikane u rritën të dielën, përpara mbledhjes së Rezervës Federale që këtë javë vendos për drejtimin e normave të interesit, siç njofton Barron’s.

Vendimi pritet të mërkurën pasdite. Tregjet presin që politikëbërësit t’i lënë normat aty ku janë, me probabilitetin e një pauze të vlerësuar mbi 90%, sipas mjetit FedWatch të CME-së. Pak pas orës 18:00 të së dielës, kontratat e së ardhmes të S&P 500 ishin në rritje me 0,4%, ato të Nasdaq 100 me 0,6%, ndërsa ato të Dow Jones me 0,3%, ose 165 pikë.

Java sjell edhe publikimin e indeksit të çmimeve të shpenzimeve të konsumit personal (PCE) për shtatorin — matësi i preferuar i inflacionit nga Fed-i — një ditë pas vendimit, si dhe raportet e fitimeve të Microsoft, Alphabet dhe Amazon, mes kompanive të tjera të S&P 500.

Javën e kaluar indekset kryesore patën rezultate të përziera: Dow Jones u mbyll në rritje me 0,41%, në 52.215,16 pikë, ndërsa S&P 500 ra me 0,5%, në 7.623,68 pikë, dhe Nasdaq Composite me 0,7%, në 25.955,34 pikë. Që nga fillimi i vitit, Dow Jones është në rritje me 8,6%, S&P 500 me 11,4% dhe Nasdaq me 11,7%.

Tregjet ndikohen edhe nga konflikti në Gjirin Persik. Nafta Brent për dhjetorin e mbylli javën në rritje me 6,4%, në 116,72 dollarë për fuçi, niveli më i lartë i mbylljes që nga 29 prilli, ndërsa nafta amerikane WTI u mbyll në 103,27 dollarë. Sipas AAA, çmimi mesatar kombëtar i benzinës së rregullt të dielën ishte 4,289 dollarë për galon, ndërsa ai i dizelit 6,374 dollarë për galon.

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