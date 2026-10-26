Gjykata e apelit skeptike ndaj padisë së Departamentit të Drejtësisë për fletëvotimet e Kalifornisë
Një gjykatë federale apeli u shfaq skeptike të dielën ndaj padisë së administratës së presidentit Donald Trump, e cila kërkon të detyrojë zyrtarët e Kalifornisë të veçojnë mijëra fletëvotime me postë që, sipas administratës, u janë dërguar joshtetasve përpara zgjedhjeve të mesmandatit, siç njofton Reuters.
Gjatë një seance të rrallë dëgjimore në fundjavë, dy gjyqtarë të panelit prej tre anëtarësh të Gjykatës së Apelit të Qarkut të 9-të e pyetën ashpër avokatin e Departamentit të Drejtësisë për padinë, pjesë e përpjekjes së profilit të lartë të administratës Trump për të zgjeruar rolin e qeverisë federale në zgjedhje përpara votimit të 3 nëntorit, kur republikanët janë në një betejë të ngushtë për të mbajtur kontrollin e të dy dhomave të Kongresit.
Departamenti i Drejtësisë i ka paralajmëruar zyrtarët zgjedhorë në të gjithë Kaliforninë se mund të jenë objekt i kontrollit federal nëse refuzojnë të ndihmojnë në identifikimin e të dyshuarve si joshtetas në listat e votuesve, dhe u ka shpërndarë një listë me 20.000 persona që, sipas tij, ka gjasa të jenë të huaj të regjistruar për të votuar në këtë shtet, bastion demokrat. Padia u ngrit më 15 tetor në gjykatën federale në Los Anxhelos: ajo kërkon që Kalifornia të ndajë fletëvotimet e marra nga personat në listën e administratës nga pjesa tjetër dhe të mos i numërojë derisa të verifikohet se personat që i kanë hedhur janë shtetas. Departamenti ka paraqitur edhe një mocion urgjent në Qarkun e 9-të për përshpejtimin e çështjes.
Gjyqtari i qarkut Mark Bennett, i emëruar nga Trump, tha gjatë seancës së të dielës se padia nuk mund të pajtohet me dispozitën e Kushtetutës së SHBA-së të njohur si Klauzola e Zgjedhjeve, e cila u jep zyrtarëve shtetërorë autoritetin për të përcaktuar proceset zgjedhore. «Më duket se doni që ne të nxjerrim një urdhër që është tërësisht në kundërshtim me ligjin që legjislatura e Kalifornisë ka miratuar në bazë të Klauzolës së Zgjedhjeve. Si mund ta bëjmë këtë?» — i tha Bennett avokatit të Departamentit të Drejtësisë, Matthew Donnelly.
Donnelly u përgjigj se veprimet e Kalifornisë po ndërhyjnë në një statut penal federal që ndalon votimin nga joshtetasit. Bennett e hodhi poshtë këtë argument, duke thënë se Kushtetuta nuk e autorizon masën lehtësuese që Departamenti i Drejtësisë kërkon në gjykatë.
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