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26 Tet 2026
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Greqia

Basketgate: Liolios dhe Mavraganis lihen në paraburgim pas apologjive maratonë

Hetuesi dhe prokurori vendosën mbrëmjen e së dielës paraburgimin e ish-presidentit të EOK-ut dhe bashkëpunëtorit të tij, duke e çuar në tre numrin e të paraburgosurve për skandalin e ndeshjeve të trukuara në basketbollin grek.

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i Federatës

Mbrëmjen e së dielës, 25 tetor, hetuesi dhe prokurori vendosën në marrëveshje paraburgimin e Vangelis Liolios dhe biznesmenit Giorgos Mavraganis për çështjen e ndeshjeve të trukuara në basketbollin grek, siç njofton Athletiko. Vendimi u mor pas përfundimit të apologjive të tyre.

Sipas eMakedonia, procesi hetimor zgjati në total rreth 12 orë. Me këtë vendim, numri i të paraburgosurve për skandalin shkon në tre nga gjashtë të akuzuarit, pasi më herët ishte lënë në paraburgim edhe ish-arbitri Petros Papapetrou.

Liolios, i cili më herët të dielën kishte njoftuar largimin nga presidenca e Federatës Greke të Basketbollit (EOK), mohoi akuzën për ryshfet të përsëritur, u deklarua i pafajshëm dhe ia atribuoi ndjekjen e tij një komploti që synonte largimin e tij nga drejtimi i federatës. Ai përmendi kontrollet e hollësishme financiare dhe tatimore të kryera deri në vitin 2025 mbi llogaritë e tij bankare, kasafortat dhe bizneset, në të cilat, sipas tij, nuk ishte gjetur asgjë e parregullt.

Edhe Mavraganis i mohoi akuzat në apologjinë e tij të shkurtër prej 40 minutash. Ai hodhi poshtë dëshmitë sipas të cilave kishte kërkuar manipulimin e ndeshjeve duke vepruar në emër të Liolios.

Procedura vijon të hënën, 26 tetor, me apologjitë e arbitres aktive Vaso Tsaroucha, kryearbitrit Ilias Koromilas dhe ish-arbitrit Tasos Piloidis, ndërsa pritet që edhe persona të tjerë të thirren si të akuzuar dhe Panagiotis Giannakis synon të deklarohet në mbështetje të akuzës. Paraburgimi nuk përbën dënim; çështja mbetet ende nën hetim gjyqësor.

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