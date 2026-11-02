Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur rreth 1 592 770 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit, 2 500 në ditën e fundit
Rusia ka humbur rreth 1 592 770 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit të plotë deri më 2 nëntor 2026, prej tyre 2 500 vetëm në ditën e fundit, siç njofton ArmyInform, duke iu referuar Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Sipas bilancit të publikuar, humbjet ruse në teknikë luftarake përfshijnë 12 452 tanke (+1), 25 629 mjete luftarake të blinduara (+7) dhe 51 801 sisteme artilerie (+46), si dhe 2 251 sisteme raketash shpërthyese (+2) dhe 1 731 mjete të mbrojtjes ajrore (+1).
Në ajër dhe në det, bilanci shënon 452 avionë, 356 helikopterë dhe 5 140 raketa lundruese, ndërsa dronët e nivelit operativ-taktik të humbur arrijnë në 592 541 (+936). Humbjet në det janë 35 anije dhe varka dhe 2 nëndetëse.
Pjesa tjetër e bilancit përfshin 169 110 automjete dhe cisterna karburanti (+371), 4 863 pajisje speciale (+2) dhe 3 063 sisteme robotike tokësore (+9).
ArmyInform e publikoi përditësimin më 2 nëntor 2026, në orën 06:52 sipas orës së Kievit. Sipas Shtabit të Përgjithshëm, të dhënat e paraqitura janë paraprake.
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