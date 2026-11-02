☁️
Tiranë 9°C · Vranët 02 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 100.96 ▼3.03%
ARI 3,909 ▲0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
₿ CRYPTO
BTC $78,662 ▲ +1.07% ETH $2,308 ▲ +1.68% XRP $1.2612 ▲ +0.78% SOL $95.6400 ▼ -0.13%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 100.96 ▼3.03 % ARI 3,909 ▲0.26 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 100.96 ▼3.03 % ARI 3,909 ▲0.26 %
EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587 EUR/USD 1.1160 EUR/GBP 0.8335 EUR/CHF 0.9201 EUR/ALL 90.9858 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5272 EUR/TRY 55.7239 EUR/JPY 175.80 EUR/CAD 1.5587
02 Nën 2026
Breaking
Sulmi rus me dronë në rajonin e Poltavës dëmton pesë shtëpi dhe plagos një person Nga alienët te Kryeministria, një emërim përtej kësaj bote dhe shprehja ” S’keni pare gje akoma!” Trump mban në Salina mitingun e 30-të dhe të fundit të fushatës për zgjedhjet e mesit të mandatit: duhej të vija që Roger të zgjidhej Aplikacioni i Ministrisë ruse të Situatave Emergjente pëson sulm masiv kibernetik: përdoruesve u mbërrijnë paralajmërime të rreme për goditje bërthamore Cisternë goditet nga dy projektilë të panjohur pranë bregdetit saudit, njofton UKMTO
Menu
Ukraina

Sulmi rus me dronë në rajonin e Poltavës dëmton pesë shtëpi dhe plagos një person

Mbrëmjen e 1 nëntorit, sulmi rus me dronë në rajonin e Poltavës dëmtoi shtëpi banimi në dy komunitete dhe plagosi një person, të cilit iu dha ndihma në vend.

· 1 min lexim

Siç njofton Ukrainska Pravda, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Poltavës, Vitaliy Diakivnych, mbrëmjen e 1 nëntorit, si pasojë e sulmit të dronëve rusë në rajon, u dëmtuan shtëpi banimi dhe një person u plagos.

Në komunitetin e Hradyzkut, në rrethin e Kremenchukut, një dron armik ra në territorin e një ekonomie shtëpiake private. U dëmtuan katër shtëpitë fqinje dhe automjete. Një person pësoi lëndime dhe iu dha ndihmë mjekësore në vend, tha Diakivnych.

Në komunitetin e Lokhvytsias, copa të një droni të rrëzuar dëmtuan një shtëpi banimi. Sipas të dhënave paraprake, atje nuk pati të lënduar.

Rajoni i Poltavës ishte ndër rajonet e sulmuara nga dronët rusë gjatë ditës së 1 nëntorit, kur sulmet ajrore ruse goditën infrastrukturën dhe vendbanimet në disa rajone të Ukrainës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu