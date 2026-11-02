Sulmi rus me dronë në rajonin e Poltavës dëmton pesë shtëpi dhe plagos një person
Mbrëmjen e 1 nëntorit, sulmi rus me dronë në rajonin e Poltavës dëmtoi shtëpi banimi në dy komunitete dhe plagosi një person, të cilit iu dha ndihma në vend.
Siç njofton Ukrainska Pravda, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Poltavës, Vitaliy Diakivnych, mbrëmjen e 1 nëntorit, si pasojë e sulmit të dronëve rusë në rajon, u dëmtuan shtëpi banimi dhe një person u plagos.
Në komunitetin e Hradyzkut, në rrethin e Kremenchukut, një dron armik ra në territorin e një ekonomie shtëpiake private. U dëmtuan katër shtëpitë fqinje dhe automjete. Një person pësoi lëndime dhe iu dha ndihmë mjekësore në vend, tha Diakivnych.
Në komunitetin e Lokhvytsias, copa të një droni të rrëzuar dëmtuan një shtëpi banimi. Sipas të dhënave paraprake, atje nuk pati të lënduar.
Rajoni i Poltavës ishte ndër rajonet e sulmuara nga dronët rusë gjatë ditës së 1 nëntorit, kur sulmet ajrore ruse goditën infrastrukturën dhe vendbanimet në disa rajone të Ukrainës.
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