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Hedhësi tajvanez Jyun-Yue Tseng hyn në sistemin e postimit të MLB-së, i lirë për firmë nga e diela deri më 22 dhjetor

· 2 min lexim

Hedhësi reliver Jyun-Yue Tseng i Fubon Guardians të Tajvanit po hyn në sistemin e postimit të Major League Baseball dhe do të jetë i disponueshëm për firmë nga skuadrat nga e diela deri më 22 dhjetor, raporton Associated Press nga Nju-Jorku.

Tseng, 25 vjeç, hedhës me dorën e djathtë, e mbylli sezonin në Ligën Profesionale Kineze të Bejsbollit (CPBL) me bilanc 5-3, 25 shpëtime në 48 ndeshje, 65 strikeout dhe vetëm 13 baza të fituara në 52 ininge e një të tretën.

Këtë vit ai luajti në World Baseball Classic-un e tij të dytë, ku hodhi ininge pa goditje kundër Koresë së Jugut dhe Republikës Çeke dhe regjistroi një shpëtim. Kundër Koresë së Jugut, topi i tij i shpejtë me katër qepje arriti mesatarisht 93.7 milje në orë, ndërsa përdori edhe hedhje “cutter”. Tseng ka luajtur edhe në Little League World Series 2014 dhe ishte Debutuesi i Vitit në CPBL në 2021.

Sipas marrëveshjes së postimit mes MLB-së dhe CPBL-së, tarifa e postimit do të ishte 20 për qind e 25 milionë dollarëve të parë të një kontrate në ligën e madhe, 17.5 për qind e 25 milionëve të ardhshëm dhe 15 për qind e çdo shume mbi 50 milionë dollarë, me tarifë shtesë për bonuset dhe opsionet e ushtruara. Për një kontratë të ligave të vogla, tarifa do të ishte 25 për qind e bonusit të firmës.

Dritarja e negociatave mund të shkurtohet nga bllokimi i pritshëm i ligës: marrëveshja kolektive skadon më 1 dhjetor dhe MLB pritet ta bllokojë shoqatën e lojtarëve, çka do ta ndërpriste periudhën e bisedimeve shumë para afatit të 22 dhjetorit.

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