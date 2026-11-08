Red Wings humbasin 4-0 në Denver, Necas shkëlqen me katër pikë dhe Blackwood mbyll portën
Detroit Red Wings pësuan humbjen e tretë radhazi, pasi u mundën 4-0 nga Colorado Avalanche të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Ball Arena në Denver, sipas Reuters. Martin Necas shkëlqeu me dy gola dhe dy asiste, ndërsa portieri Mackenzie Blackwood ndali të 27 goditjet e Detroitit dhe regjistroi shutout-in e parë të sezonit, të 18-tin në karrierën e tij.
Detroit e nisi ndeshjen shumë mirë dhe vonë në periudhën e parë kishte avantazh 13-1 në goditje, por Blackwood i mohoi golin Emmitt Finnie dhe periudha e parë u mbyll pa gola. Sipas Field Level Media, dominimi i hershëm i Red Wings nuk u shndërrua në avantazh në tabelë, dhe Colorado e ndëshkoi më pas me efikasitet në power play.
Necas e hapi rezultatin në power play në minutën 9:46 të periudhës së dytë, duke shënuar nga rebound-i i goditjes së T.J. Hughes. Nathan MacKinnon e dyfishoi avantazhin në 2-0, gjithashtu në power play, në minutën 12:30 të periudhës së dytë, me një one-timer — goli i tij i 10-të i sezonit. MacKinnon dhe Cale Makar e mbyllën ndeshjen secili me një gol dhe dy asiste.
Në periudhën e tretë, Necas shënoi golin e tretë të Colorado-s në minutën 7:15, ndërsa Makar vulosi fitoren 4-0 në minutën 9:45 — goli i tretë në power play i Avalanche në këtë ndeshje. Për Detroitin, Daniil Tarasov bëri 25 pritje, por nuk mjaftoi përballë sulmit të Colorado-s.
Fitorja erdhi në ndeshjen e 800-të të trajnerit Jared Bednar si trajner i Colorado-s, sipas AP përmes TSN. Në mesin e periudhës së tretë, Moritz Seider i Detroitit dhe Gabriel Landeskog i Colorado-s u përleshën në akull, në një moment tensioni të ndeshjes.
Me këtë humbje, Detroit ka humbur tri ndeshje radhazi dhe katër nga pesë të fundit, në nisjen e turneut prej katër ndeshjesh jashtë fushe. Red Wings luajnë ndeshjen e radhës të martën në St. Louis, ndërsa Avalanche udhëtojnë po të martën për t’u përballur me Toronton.
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