Blue Jays rifirmosin Lazaro Estradën me kontratë të ligave të vogla
Toronto Blue Jays kanë rifirmosur hedhësin e djathtë Lazaro Estrada me një kontratë të re të ligave të vogla, sipas Matt Eddy të Baseball America, siç raporton MLB Trade Rumors.
Estrada kishte zgjedhur agjencinë e lirë të ligave të vogla në fund të sezonit, pasi ishte caktuar për largim dhe ishte hequr nga lista 40-anëtareshe e Torontos në gusht, pa u rikthyer më në të. Tani, klubi kanadez e ka sjellë sërish në organizatë, duke e mbajtur pranë si një opsion të gatshëm thellësie.
Hedhësi 27-vjeçar ka kaluar të gjithë karrierën e tij profesionale në organizatën e Torontos, që kur nënshkroi nga Kuba në vitin 2018. Durimi i tij në ligat e vogla u shpërblye me debutimin në Major League Baseball në vitin 2025, kur luajti në 2 ndeshje dhe hodhi 7 1/3 inningje, ndërsa këtë vit pati një mundësi pak më të gjatë: 13 inningje në 8 paraqitje.
Sezoni i tij u ndërpre nga një dëmtim në shpatullën e djathtë — një impingement — që e mbajti në listën e të dëmtuarve për rreth dy muaj e gjysmë. Edhe pse nuk mundi të hidhte, qëndrimi i tij në Major League u zgjat për arsye të kohës së shërbimit, ndërsa klubi e mbajti nën vëzhgim rikuperimin e tij.
Në total, në karrierën e tij në Major League, Estrada ka hedhur 20 1/3 inningje, me një ERA prej 6.64, një normë goditjesh prej 20.7% dhe një normë ecjesh prej 12%. Në Triple-A Buffalo, bilanci i tij është 5.06 ERA në 133 1/3 inningje, ku 24 nga 44 paraqitjet e tij kanë qenë si titullar.
Toronto e ka përdorur vetëm si lehtësues në Major League, herë pas here edhe në një rol më të gjatë nga bullpen-i, dhe pritet ta ketë sërish në të njëjtin rol: një krah të freskët që mund të thirret kur skuadra ka nevojë urgjente për thellësi. Ai ka edhe një vit opsion të ligave të vogla, çka do të thotë se Blue Jays mund ta lëvizin atë mes Triple-A dhe Major League deri në pesë herë të tjera, duke supozuar se marrëveshja e ardhshme kolektive nuk do t’i ndryshojë rregullat e transaksioneve të ligave të vogla.
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