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Film

Sonte premiera botërore e «Digger»-it të Tom Cruise në Londër: Princi William dhe Kate në tapetin e kuq, ndërsa Guillermo del Toro e quan «të shkëlqyer»

Filmi i ri i Alejandro G. Iñárritu shfaqet sonte si Performanca e 73-të Mbretërore e Filmit në Leicester Square, përpara daljes në kinema më 2 tetor.

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«Digger», filmi i ri i regjisorit dy herë fitues të çmimit Oscar, Alejandro G. Iñárritu, ka sonte (e martë, 22 shtator) premierën botërore në Londër. Eventi zhvillohet në kinemanë ODEON Luxe Leicester Square, ku yjet e Hollivudit priten të kalojnë në tapetin e kuq para syve të publikut britanik.

Premiera është përzgjedhur si Performanca e 73-të Mbretërore e Filmit (Royal Film Performance) — ngjarja bamirëse e Film and TV Charity, e cila këtë vit shënon 100-vjetorin e themelimit. Eventi organizohet nga Warner Bros. Pictures dhe Legendary Pictures, ndërsa e fundit e këtij lloji ishte premiera e «Gladiator II» në nëntor 2024.

Në tapetin e kuq do të jenë edhe Princi William dhe Princesha Kate, të cilët pritet të takojnë ekipin e filmit, përfshirë Tom Cruise-in dhe vetë Iñárritu-n. Ky është një ribashkim mbretëror për aktorin, pas premierës britanike të «Top Gun: Maverick» në maj 2022, ku çifti mbretëror gjithashtu mori pjesë.

Cruise luan Digger Rockwell-in, të cilësuar si «njeriu më i fuqishëm në botë» — një magnat nafte që nis një mision të çmendur për të provuar se është shpëtimtari i njerëzimit, përpara se katastrofa që ai vetë ka shkaktuar të shkatërrojë gjithçka. Në kast janë edhe Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde dhe Emma D’Arcy.

Një nga vlerësimet e para publike vjen nga regjisori Guillermo del Toro, i cili e ka parë tashmë filmin dhe ka reaguar në rrjetin X: «Music? It’s not… But it’s great» («Muzikal? Jo… Por është i shkëlqyer»). Me këtë deklaratë, regjisori meksikan përgënjeshtroi thashethemin se filmi fshehurazi është një muzikal.

«Digger» del në kinema dhe në IMAX më 2 tetor. Vlen të përmendet se ky është filmi i 50-të në karrierën e Tom Cruise.

Burimi: GeekTyrant

Foto: Gabriel Hutchinson / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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