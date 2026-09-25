Guardians kualifikohen për play-off pas fitore 1-0 ndaj Red Sox
Më 24 shtator 2026, Cleveland Guardians mposhtën Boston Red Sox 1-0 në Fenway Park. I vetmi pikë u realizua nga një home run i Angel Martínez në pjesën e sipërme të innings së dytë; Guardians përfunduan ndeshjen me 1 r, 4 h dhe 1 gabim, ndërsa Red Sox regjistruan 0 r, 2 h dhe 1 gabim. Fitues në fushë ishte J. Cantillo (11-9), humbësi Ranger Suárez (8-5), dhe Cade Smith shkoi për shpëtimin e 41-të.
Sipas Bleacher Report, kjo fitore vulosi kualifikimin e Guardians për në fazën e play-off-it, dhe skuadra u shfaq duke festuar jashtë bunkerut të mysafirëve në Fenway pas ndeshjes.
Me këtë rezultat, Guardians shkuan në 83-76, ndërsa Red Sox mbetën 85-74. Bleacher Report thekson se fitorja i jep Clevelandit një pozicion të fortë në prag të fazës së eliminimit, ndërsa për Bostonin nata la ende pa përgjigje disa pyetje rreth formacioneve për ndeshjet e ardhshme.
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