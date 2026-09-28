Soufflé me çokollatë — ëmbëlsira klasike franceze me zemër të lëngshme çokollate
Suflea me çokollatë është një nga ëmbëlsirat më elegante të kuzhinës franceze: një përzierje delikate e të verdhave të vezëve dhe çokollatës së shkrirë, e ngritur nga të bardhat e rrahura të vezëve. E pjekur pak minuta, ajo del nga furra e fryrë si re, me një zemër të ngrohtë dhe të lëngshme çokollate që shkrin në gojë.
Përbërësit (4 porcione)
- 150 g çokollatë e zezë (min. 60% kakao), e thyer në copa
- 60 g gjalpë, plus pak shtesë për lyerjen e formave
- 3 vezë të mëdha, të ndara
- 50 g sheqer, plus pak shtesë për spërkatjen e formave
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
- Një majë kripë
- Sheqer pluhur për zbukurim (sipas dëshirës)
- Për salcën opsionale: 100 g çokollatë e bardhë + 60 ml krem pasticerie
Përgatitja
- Nxehni furrën në 200°C. Lyejini mirë 4 forma ramekin me gjalpë, spërkatini me sheqer dhe tundini për të hequr tepricën. Vendosini në një tavë pjekjeje.
- Shkrini çokollatën me gjalpin në banjë-mari ose në mikrovalë, duke e përzier derisa të bëhet një krem i lëmuar. Lëreni të ftohet pak.
- Rrihni të verdhat e vezëve me gjysmën e sheqerit dhe vaniljen, derisa masa të zbardhet dhe të fryhet lehtë. Përziejini me çokollatën e shkrirë.
- Në një tas të pastër dhe të thatë, rrihni të bardhat e vezëve me majën e kripës derisa të formohen maja të buta. Shtoni sheqerin e mbetur pak nga pak dhe rrihni derisa majat të bëhen të forta e me shkëlqim.
- Vendosni një të tretën e të bardhave në masën e çokollatës dhe përziejeni fort për ta lehtësuar. Më pas shtoni pjesën tjetër me lëvizje të buta nga poshtë lart, duke ruajtur ajrin.
- Ndajeni masën në forma, duke i mbushur deri në tre të katërtat, dhe niveloni sipërfaqen me tehun e një thike.
- Piqeni 12–14 minuta, derisa sufleja të fryhet dhe sipërfaqja të bëhet krokante, por qendra të mbetet pak e lëvizshme. Mos e hapni derën e furrës gjatë pjekjes.
- Shërbejeni menjëherë, të spërkatur me sheqer pluhur dhe, nëse dëshironi, me salcën e ngrohtë të çokollatës së bardhë sipër.
Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta; pjekja: 12–14 minuta. Receta jep 4 porcione.
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