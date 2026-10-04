«Spring Awakening» shtyn shfaqjet Off-Broadway: ringjallja e shumëpritur zgjatet deri në prill 2027
Muzikali i Steven Sater-it dhe Duncan Sheik-ut nis preview-t më 27 nëntor në Studio Seaview, me hapjen zyrtare më 17 dhjetor; shfaqjet u shtyn deri më 4 prill 2027
Ringjallja e shumëpritur Off-Broadway e «Spring Awakening»-ut ka zgjatur shfaqjet me gati dy muaj, para se të nisë fare — siç njofton Playbill, prodhimi do të fillojë preview-t më 27 nëntor në Studio Seaview të Nju Jorkut, me mbrëmjen zyrtare të hapjes më 17 dhjetor. I planifikuar fillimisht të mbyllej më 14 shkurt 2027, shfaqja tani do të vazhdojë deri më 4 prill 2027.
Muzikali, me libretin e Steven Sater-it dhe muzikën rock të Duncan Sheik-ut — i cili u nda nga jeta muajin e kaluar në moshën 56-vjeçare — përshtat dramën e Frank Wedekind-it të vitit 1891 mbi adoleshentët gjermanë që eksplorojnë seksualitetin në një botë shtypëse. Partitura e tij anakronike bashkëkohore, shkruan Playbill, ndryshoi thellësisht peizazhin e teatrit muzikor modern kur u shfaq për herë të parë në fillim të viteve 2000.
Kastin do ta kryesojnë Ashlyn Maddox si Wendla, Tyler Jordan Wesley si Melchior dhe Ryo Kamibayashi si Moritz. Dy prej aktorëve, Jack Bateman dhe Antonio Porciello, u zgjodhën nga një thirrje e hapur kastingu në korrik, në të cilën morën pjesë 2,532 interpretues, sipas Playbill-it.
Regjinë e ka Danya Taymor, fituese e çmimit Tony për «The Outsiders», me koreografi nga Celia Rowlson-Hall dhe një ekip krijues që përfshin emra si Christine Jones e Brian MacDevitt.
«Spring Awakening» u shfaq premierë Off-Broadway në Atlantic Theater Company në vitin 2006 dhe po atë vit kaloi në Broadway, ku fitoi tetë çmime Tony dhe lançoi karrierat e Jonathan Groff-it, Lea Michele-s dhe John Gallagher Jr.-it. Rikthimi i vitit 2015 nëpërmjet Deaf West Theatre dhe dokumentari i vitit 2022 «Spring Awakening: Those You’ve Known» e mbajtën të gjallë trashëgiminë e shfaqjes.
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