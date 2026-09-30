SSNM ngrihet kundër shpalljes së tepricës teknologjike në TV Telma: goditet redaktori Bobi Hristov
Sindikatat e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatikë (SSNM) shpreh shqetësimin për njoftimet e TV Telma për largimin e gazetarëve me pretekstin e risistemimit — objektivi është redaktori i vjetër Bobi Hristov, pozicioni i të cilit zhduket krejtësisht.
Sindikatat e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatikë (SSNM) po i ndjek me shqetësim njoftimet e Televizionit Telma për largimin e gazetarëve dhe punonjësve mediatikë me pretekstin e zbatimit të një sistematizimi dhe programi të ri, siç njoftoi sonte portali Fokus. Pas një komunikimi të plotë ku sindikata u njoh me lëndën dhe mori udhëzimet e ekipit të saj juridik, SSNM deklaroi se qëndron plotësisht pas anëtarit të vet.
Sipas njoftimit që iu dorëzua sindikatës, TV Telma po nis procesin e shpalljes së tepricës teknologjike në kompani, së bashku me një program të ri dhe rishpërndarje të pozicioneve të punës. Por ajo që shqetëson, sipas SSNM-së, është fakti se riorganizimi drejtohet vetëm kundër një personi — redaktorit dhe gazetarit të vjetër Bobi Hristov, pozicioni i të cilit zhduket tërësisht dhe shpallet tepricë teknologjike.
“Shqetësimi nuk është vetëm për të drejtat e punëtorëve, por edhe për të drejtat profesionale dhe lirinë e gazetarëve — edhe më i madh kur riorganizimi dhe programi i ri godasin drejtpërdrejt një gazetar të vjetër e me përvojë”, theksohet në reagimin e SSNM-së, i publikuar në faqen zyrtare të sindikatës, ku shtohet se kjo ndodh në një kohë kur në Maqedoninë e Veriut ka mungesë të kuadrove të rinj mediatikë, sidomos të gazetarëve të pavarur e me kredibilitet.
SSNM i bën thirrje udhëheqjes së TV Telma ta rishqyrtojë me vëmendje edhe një herë vendimin për shpalljen e tepricës teknologjike, duke i marrë plotësisht parasysh të drejtat e punëtorëve, pasi ndryshime të tilla serioze strukturore në mediat që kanë për detyrë të mbrojnë interesin publik duhet të bëhen me kujdes dhe në përputhje me të gjitha rregullat ligjore.
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