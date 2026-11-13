Startup-i Drogue mbledh 20 milionë dollarë për qendra të dhënash lundruese që ushqehen me nxehtësinë e oqeanit
Prototipi shumë-megavatësh mbi një anije oqeanike pritet në det të hapur në fillim të vitit 2028; teknologjia OTEC përdor diferencën e temperaturës mes ujërave sipërfaqësore dhe atyre në 1.000 metra thellësi.
Startup-i Drogue, i themeluar vetëm gjashtë muaj më parë në Uashington, ka mbledhur 20 milionë dollarë, siç njofton TechCrunch në një artikull ekskluziv të 13 nëntorit 2026. Në raund morën pjesë, ndër të tjerë, XYZ Venture Capital, Toyota Ventures, Tamarack Global, Dream, FDVC, Garuda Ventures, Flexcap, Boost VC dhe Slow Ventures.
Drogue po ndërton një sistem që mbledh nxehtësinë e oqeanit për të ushqyer me energji qendra të dhënash mbi anije lundruese. Bashkëthemeluesi dhe drejtori ekzekutiv Sam Sipe thotë se prototipi i parë shumë-megavatësh, i instaluar mbi një anije tradicionale oqeanike, pritet në det në fillim të vitit 2028, ndërsa versionet e ardhshme do të ndërtohen mbi struktura lundruese të ngjashme me platformat detare të naftës.
Qëllimi, sipas Sipe, është t’u mundësojë zhvilluesve të qendrave të të dhënave vendosjen e serverëve në afatet që kërkon inteligjenca artificiale. Industria, thotë ai, është një “lojë pasurish të paluajtshme”, me afate 8 deri në 10 vjet, ndërsa kërkesa e AI-së është rritur 10-fish në vetëm tre vjet.
Teknologjia, e njohur si konvertimi i energjisë termike oqeanike (OTEC) dhe e zhvilluar së pari në vitet 1950, funksionon si një pompë nxehtësie e kthyer mbrapsht. Uji i ngrohtë sipërfaqësor ftoh qendrat e të dhënave dhe pastaj vlon amoniakun; gazi kalon në një turbinë që prodhon energji elektrike, ndërsa uji i ftohtë i marrë nga 1.000 metra thellësi e kthen amoniakun në lëng në një kondensator, në një qark të mbyllur.
Ideja u provua në vitet 1980 dhe u la mënjanë, por sipas Sipe teknikat e prodhimit të tubave dhe shkëmbyesve të nxehtësisë kanë ndryshuar shumë që atëherë. Drogue ka marrë tashmë një miratim paraprak “approval in principle” nga American Bureau of Shipping, organi që vendos dhe kontrollon standardet e sigurisë për anijet, dhe është në proces të blerjes së anijes së parë.
Sipe, ish-pilot i avionëve E-2D Hawkeye nga aeroplanmbajtëset e Marinës amerikane, e krahason konceptin me planin e Elon Musk për qendra të dhënash në orbitë — me ndryshimin se anijet e Drogue nuk kanë nevojë për raketa të shtrenjta për të arritur te burimi i lirë i energjisë.
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