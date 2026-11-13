FOKUS – BE “gjen formulën” për përfaqësimin e Evropës në negociatat e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës
– Bashkimi Evropian duket se ka gjetur një zgjidhje për përfaqësimin e Evropës në negociatat e mundshme për arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, shkruan Euronews.it.
Propozimi parashikon krijimin e një ekipi të përbashkët negociator, ku do të përfshihen vendet e grupit E5: Franca, Gjermania, Italia, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe përfaqësues të institucioneve të Bashkimit Evropian.
Ideja u diskutua gjatë një dite pune në Dublin, ku morën pjesë krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-së.
Pas diskutimeve, duket se është krijuar një mirëkuptim paraprak për mënyrën se si Evropa mund të sigurojë një rol të përbashkët në procesin e negociatave.
Nisma synon të bashkojë përfaqësimin e vendeve kryesore evropiane me institucionet e BE-së, në mënyrë që qëndrimi i Evropës të jetë i koordinuar në çdo përpjekje diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
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