Shpresat e Pistons për Kyrie Irving zbehen, Mavericks nuk duan ta lëshojnë yllin
Detroit Pistons janë lidhur prej muajsh me Kyrie Irving, por shanset e tyre për ta sjellë nëntë herë All-Star-in në Detroit po zbehen para afatit të shkëmbimeve. Kështu raporton Heavy.com, duke cituar vlerësimin më të fundit të Sam Amick të The Athletic.
«Në përgjithësi, anoj fort që Irving të qëndrojë aty ku është në këtë pikë», shkroi Amick të premten, më 13 nëntor. Dallas Mavericks janë shfaqur si një skuadër çuditërisht konkurruese dhe partneriteti i Irving me Cooper Flagg po i jep franchisës një arsye më shumë për ta mbajtur organizatorin veteran.
Interesi i Detroitit nuk është i ri. Sipas insider-it të NBA-së Marc Stein, Pistons kontaktuan Dallasin për disponueshmërinë e Irving që gjatë verës; pyetje bëri edhe Minnesota Timberwolves. Presidenti i operacioneve të basketbollit te Mavericks, Masai Ujiri, u tha skuadrave të interesuara se Irving nuk ishte në shitje.
ESPN, përmes Vincent Goodwill, raportoi në tetor se disa anëtarë të stafit të Pistons e admiruan aftësinë shënuese të Irving dhe përvojën e tij përkrah yjeve që e mbajnë vetë topin. «Dhe nëse Detroit ka guximin ta ndjekë këtë vit, mund të shkojë pas dikujt si Kyrie Irving në Dallas», shkroi Goodwill.
Nevoja e Pistons është e qartë: pas sezonit të kaluar me 60 fitore, të mbyllur me humbjen ndaj Cleveland Cavaliers në gjysmëfinalen e Lindjes, Detroit kërkon një tjetër krijues të besueshëm gjuajtjesh që t’i heqë presion Cade Cunningham. Nevoja mbetet e dukshme edhe pas startit mbresëlënës 8-3, ku Cunningham shënoi 52 pikë rekord karriere, me 11 asistime dhe asnjë top të humbur, në fitoren 144-140 pas dy kohëve shtesë në Washington të enjten.
Por forma e Dallasit e ndërlikon gjithçka. Mavericks hynë të premten me bilanc 7-5, pavarësisht humbjes së thellë 133-94 në Minnesota të enjten, dhe janë 7-3 me Irving në formacion. 34-vjeçari po mesatarizon 21,6 pikë, 4,3 asistime dhe 3,2 kërcime, duke u kthyer në formë pas dëmtimit të ligamentit që i kushtoi gjithë sezonin 2025-26.
Edhe vetë Irving duket i përkushtuar për të qëndruar. «U thashë shokëve të skuadrës me gojën time se këto zëra shkëmbimi, çdo gjë që ndodh me mua, nuk duhet ta lënë të hyjë në dhomën tonë të zhveshjes», u tha ai gazetarëve të hënën.
Kontrata mbetet një ndërlikim i mundshëm: Irving ka një opsion lojtari prej 42 milionë dollarësh për sezonin 2027-28, çka u jep skuadrave rivale arsye ta monitorojnë të ardhmen e tij. Megjithatë, sipas Amick, suksesi i vazhdueshëm i Dallasit mund ta bëjë shkëmbimin shumë të pamundur. Për presidentin e operacioneve të basketbollit të Pistons, Trajan Langdon, kjo mund të thotë të kërkojë tjetërkund një tjetër shënues para afatit të shkurtit. Detroit ka talentin e ri dhe kapitalin e zgjedhjeve për një lëvizje të madhe, por nëse Irving bëhet ndonjëherë i disponueshëm mbetet plotësisht në duart e Dallasit.
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