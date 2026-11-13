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13 Nën 2026
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Kosova

Musliu-Rizvanollit: Vidhni sa të mundeni, veç lirojeni çmimin e rrymës

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Musliu-Rizvanollit: Vidhni sa të mundeni, veç lirojeni çmimin e rrymës

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka thënë se derisa në Kuvendin e Kosovës po bëhet debat për energjinë elektrike, në shumë fshatra të Kosovës s’ka rrymë.

Ajo ka thënë se s’po i kërkon ministres Rizvanolli që të mos vjedh, duke thënë se nga ajo kërkon vetëm të përgjigjet nëse qytetarët do të kenë rrymë gjatë dimrit dhe që ta lirojë çmimin e rrymës.

“E nderuara ministre, vjedhni sa të mundni. Ajo carë po të them unë ty sot e për çfarë po kërkoj prej teje sot, a kanë me pasë qytetarët rrymë edhe a ka me u liru çmimi se u mbytën tu pagu. Jam dalë me të thanë garanto furnizim me rrymë 100 % për dimër. Liroje çmimin e rrymës”, ka thënë Musliu.

“Ata që vjedhin e manipulojnë e kanë vendin tjetër kund. Nga ju ministre e Sveçla e Murati, që jeni në ministri të njëjta nga 2020-ta s’pres justifikime boshe. Jo çka keni bo ju, jo se keni bo këto, dil fol çka ke bo ti. Çka ke bo që qytetarët mos me e ndje mungesën e rrymës”, ka shtuar ajo.

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