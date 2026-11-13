☁️
Tiranë 20°C · Vranët 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.86 ▲0.14%
ARI 3,880 ▼0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $68,856 ▼ -3.67% ETH $1,947 ▼ -3.49% XRP $1.0207 ▼ -1.61% SOL $79.8100 ▼ -1.97%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.86 ▲0.14 % ARI 3,880 ▼0.13 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.86 ▲0.14 % ARI 3,880 ▼0.13 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Lisian Thaçi, talenti i Bayern Munichut që ëndërron fanellën e Kosovës: Kombëtarja është në rend të parë Jake Bauers firmos me Red Sox për katër vjet dhe 58 milionë dollarë, refuzon ofertën kualifikuese të Brewers Musliu-Rizvanollit: Vidhni sa të mundeni, veç lirojeni çmimin e rrymës ​Sekretari i Këshillit të Evropës e shënon Kosovën me fusnotë në njoftimin për takimin me Kurtin në Dublin Shpresat e Pistons për Kyrie Irving zbehen, Mavericks nuk duan ta lëshojnë yllin
Menu
NFL

Brown dhe Stevenson në dyshim për Mynihun, Patriots mbyllin raportin final me nëntë lojtarë në pikëpyetje

· 3 min lexim
Brown dhe Stevenson në dyshim për Mynihun, Patriots mbyllin raportin final me nëntë lojtarë në pikëpyetje

Raporti final i së premtes i New England Patriots për ndeshjen e së dielës kundër Detroit Lions në Mynih lë derën hapur për dy titullarë që priteshin jashtë, ndërsa tre lojtarë mbeten zyrtarisht jashtë.

New England Patriots (5-4) presin Detroit Lions (6-2) të dielën, në orën 9:30 të mëngjesit (ET), në Allianz Arena të Mynihut, në javën e 10-të të NFL-së — dhe raporti final i dëmtimeve, i publikuar të premten, solli një kthesë të papritur, shkruan Pats Pulpit.

Tre lojtarë janë zyrtarisht jashtë: running back-u TreVeyon Henderson, guard-i Ben Brown dhe cornerback-u Carlton Davis III. Henderson mungon për shkak të sëmundjes — ndeshja e tretë radhazi që e humb — ndërsa Brown dhe Davis vuajnë nga dëmtime në gju të pësuara në humbjen 45-27 të fundjavës së kaluar ndaj Green Bay. Të tre u përjashtuan para fluturimit përtej oqeanit dhe nuk udhëtuan me ekipin, sipas Patriots Wire/USA Today.

Në pikëpyetje mbeten nëntë lojtarë: wide receiver-i A.J. Brown (kyç/gju), running back-u Rhamondre Stevenson (gju), safety Kevin Byard III (gjoks), fullback-u Reggie Gilliam (gju, kthim nga lista e të dëmtuarve), tight end-i Cameron Latu (shpinë), guard-i Walter Rouse (tronditje), guard-i Greg Van Roten (kofshë, kthim nga lista e të dëmtuarve), cornerback-u Charles Woods (kofshë) dhe safety Brenden Schooler (kofshë).

Brown ishte pjesëmarrës i kufizuar në tri seancat e fundit stërvitore. Ai u vendos në listën e të dëmtuarve në shtator pas një ndrydhjeje të rëndë të kyçit të këmbës dhe ka humbur dy ndeshjet e fundit pas përkeqësimit të gjurit. Deri tani me Patriots ka 9 pritje për 101 jardë. Brown është tri herë i përzgjedhur në Pro Bowl.

Stevenson, ndërkohë, mungoi në stërvitjen e së mërkurës në Foxborough, por u stërvit në mënyrë të kufizuar të enjten dhe të premten në Mynih. Sipas raportimeve, ai është përpara afatit të pritur, pavarësisht raportimeve të mëparshme për një mungesë të mundshme disa-javore për shkak të një problemi me tendinën e gjurit. Këtë sezon ai ka 128 prekje të kombinuara (vraprime dhe pritje), 657 jardë dhe 4 touchdown nga scrimmage.

Gilliam dhe Van Roten janë kandidatë për t’u kthyer nga lista e të dëmtuarve para afatit të së shtunës në orën 16:00 (ET), ndërsa Patriots kanë një vend të lirë në listën prej 53 lojtarësh.

Pa asnjë përcaktim në raport janë quarterback-u Drake Maye (shpatulla e djathtë, i plotë gjatë gjithë javës) dhe kapitenët, tight end-i Hunter Henry dhe right tackle-i Morgan Moses, të dy me probleme në këmbë.

Trajneri kryesor Mike Vrabel e bëri të qartë se udhëtimi në Mynih nuk garanton se një lojtar në pikëpyetje do të luajë.

Nga ana e Detroitit, raporti final i Lions lë jashtë Joseph, Mays dhe Reed, ndërsa St. Brown dhe Vaki janë në pikëpyetje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu