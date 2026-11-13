Brown dhe Stevenson në dyshim për Mynihun, Patriots mbyllin raportin final me nëntë lojtarë në pikëpyetje
Raporti final i së premtes i New England Patriots për ndeshjen e së dielës kundër Detroit Lions në Mynih lë derën hapur për dy titullarë që priteshin jashtë, ndërsa tre lojtarë mbeten zyrtarisht jashtë.
New England Patriots (5-4) presin Detroit Lions (6-2) të dielën, në orën 9:30 të mëngjesit (ET), në Allianz Arena të Mynihut, në javën e 10-të të NFL-së — dhe raporti final i dëmtimeve, i publikuar të premten, solli një kthesë të papritur, shkruan Pats Pulpit.
Tre lojtarë janë zyrtarisht jashtë: running back-u TreVeyon Henderson, guard-i Ben Brown dhe cornerback-u Carlton Davis III. Henderson mungon për shkak të sëmundjes — ndeshja e tretë radhazi që e humb — ndërsa Brown dhe Davis vuajnë nga dëmtime në gju të pësuara në humbjen 45-27 të fundjavës së kaluar ndaj Green Bay. Të tre u përjashtuan para fluturimit përtej oqeanit dhe nuk udhëtuan me ekipin, sipas Patriots Wire/USA Today.
Në pikëpyetje mbeten nëntë lojtarë: wide receiver-i A.J. Brown (kyç/gju), running back-u Rhamondre Stevenson (gju), safety Kevin Byard III (gjoks), fullback-u Reggie Gilliam (gju, kthim nga lista e të dëmtuarve), tight end-i Cameron Latu (shpinë), guard-i Walter Rouse (tronditje), guard-i Greg Van Roten (kofshë, kthim nga lista e të dëmtuarve), cornerback-u Charles Woods (kofshë) dhe safety Brenden Schooler (kofshë).
Brown ishte pjesëmarrës i kufizuar në tri seancat e fundit stërvitore. Ai u vendos në listën e të dëmtuarve në shtator pas një ndrydhjeje të rëndë të kyçit të këmbës dhe ka humbur dy ndeshjet e fundit pas përkeqësimit të gjurit. Deri tani me Patriots ka 9 pritje për 101 jardë. Brown është tri herë i përzgjedhur në Pro Bowl.
Stevenson, ndërkohë, mungoi në stërvitjen e së mërkurës në Foxborough, por u stërvit në mënyrë të kufizuar të enjten dhe të premten në Mynih. Sipas raportimeve, ai është përpara afatit të pritur, pavarësisht raportimeve të mëparshme për një mungesë të mundshme disa-javore për shkak të një problemi me tendinën e gjurit. Këtë sezon ai ka 128 prekje të kombinuara (vraprime dhe pritje), 657 jardë dhe 4 touchdown nga scrimmage.
Gilliam dhe Van Roten janë kandidatë për t’u kthyer nga lista e të dëmtuarve para afatit të së shtunës në orën 16:00 (ET), ndërsa Patriots kanë një vend të lirë në listën prej 53 lojtarësh.
Pa asnjë përcaktim në raport janë quarterback-u Drake Maye (shpatulla e djathtë, i plotë gjatë gjithë javës) dhe kapitenët, tight end-i Hunter Henry dhe right tackle-i Morgan Moses, të dy me probleme në këmbë.
Trajneri kryesor Mike Vrabel e bëri të qartë se udhëtimi në Mynih nuk garanton se një lojtar në pikëpyetje do të luajë.
Nga ana e Detroitit, raporti final i Lions lë jashtë Joseph, Mays dhe Reed, ndërsa St. Brown dhe Vaki janë në pikëpyetje.
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