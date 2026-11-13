☁️
Tiranë 20°C · Vranët 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.86 ▲0.14%
ARI 3,880 ▼0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $68,856 ▼ -3.67% ETH $1,947 ▼ -3.49% XRP $1.0207 ▼ -1.61% SOL $79.8100 ▼ -1.97%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.86 ▲0.14 % ARI 3,880 ▼0.13 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.86 ▲0.14 % ARI 3,880 ▼0.13 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Lisian Thaçi, talenti i Bayern Munichut që ëndërron fanellën e Kosovës: Kombëtarja është në rend të parë Jake Bauers firmos me Red Sox për katër vjet dhe 58 milionë dollarë, refuzon ofertën kualifikuese të Brewers Musliu-Rizvanollit: Vidhni sa të mundeni, veç lirojeni çmimin e rrymës ​Sekretari i Këshillit të Evropës e shënon Kosovën me fusnotë në njoftimin për takimin me Kurtin në Dublin Shpresat e Pistons për Kyrie Irving zbehen, Mavericks nuk duan ta lëshojnë yllin
Menu
Greqia

Abeille Marengo vazhdon kërkimet pa pengesa në juglindje të Karpatoit, Gerapetritis: nuk do të tolerojmë ndërhyrje turke

Anija kërkimore franceze vijoi të premten kërkimet për kabllon elektrike Greqi–Qipro sipas koordinatave të NAVTEX-it grek, nën vëzhgimin e fregatës greke Limnos, ndërsa ministri i Jashtëm Gerapetritis mesazhoi nga Iraku se Athina nuk do të tolerojë ndërhyrje në projektin GSI.

· 2 min lexim
Abeille Marengo vazhdon kërkimet pa pengesa në juglindje të Karpatoit, Gerapetritis: nuk do të tolerojmë ndërhyrje turke
Ministri i Jashtëm grek Giorgos Gerapetritis (Foto: Ministria e Jashtme e Greqisë, CC BY-SA 2.0)

Anija kërkimore me flamur francez Abeille Marengo vazhdoi të premten kërkimet në shtratin e detit në juglindje të Karpatoit për interkonektorin Great Sea Interconnector (GSI) Greqi–Qipro, duke ndjekur koordinatat e NAVTEX-it grek, sipas raportimit të To Vima, të përcjellë nga Bytes Europe më 13 nëntor 2026. Punimet vijuan pa pengesa, ndërsa fregata e Marinës greke Limnos qëndroi pranë anijes.

Sipas të njëjtit raportim, fregata turke Gökova mbajti distancë dhe nuk lëshoi mesazhe të tjera radiofonike pas një transmetimi të mëparshëm, në të cilin përsëriti pretendimet e Ankarasë për zonën detare.

Ndërkohë, siç njofton RIK duke cituar agjencinë qipriote KYPE, dhe siç raporton eportal.gr nga deklarata e plotë, ministri i Jashtëm Giorgos Gerapetritis, duke folur nga Kurdistani irakian në kuadër të Forumit Strategjik Slemani në Sulejmanije, tha: “E kemi bërë të qartë se ky projekt është i rëndësisë europiane dhe se nuk do të tolerojmë asnjë ndërhyrje në këtë çështje”. Ai theksoi se Greqia i ka dhënë anijes lejen për kërkimet dhe për shtrimin e kabllos dhe se projekti po përparon.

Gerapetritis e quajti GSI-në projekt me rëndësi themelore për Europën, që do të lidhë Greqinë me Qipron dhe, në një fazë tjetër, me Lindjen e Mesme, duke ndihmuar në kufizimin e varësisë së tepërt energjetike. Sipas Bytes Europe, të shtunën ai pritet të informojë drejtuesit e partive politike për trajtimin e çështjes nga qeveria.

Kërkimet shënojnë rifillimin e punimeve të pezulluara në korrik 2024 pas përplasjes detare pranë Kasos mes anijeve greke dhe turke. Ankaraja lëshoi kundër-NAVTEX duke kundërshtuar autorizimet greke e qipriote, ndërsa Athina dhe Nikosia i hodhën poshtë pretendimet turke të juridiksionit, sipas Bytes Europe.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu