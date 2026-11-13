Abeille Marengo vazhdon kërkimet pa pengesa në juglindje të Karpatoit, Gerapetritis: nuk do të tolerojmë ndërhyrje turke
Anija kërkimore franceze vijoi të premten kërkimet për kabllon elektrike Greqi–Qipro sipas koordinatave të NAVTEX-it grek, nën vëzhgimin e fregatës greke Limnos, ndërsa ministri i Jashtëm Gerapetritis mesazhoi nga Iraku se Athina nuk do të tolerojë ndërhyrje në projektin GSI.
Anija kërkimore me flamur francez Abeille Marengo vazhdoi të premten kërkimet në shtratin e detit në juglindje të Karpatoit për interkonektorin Great Sea Interconnector (GSI) Greqi–Qipro, duke ndjekur koordinatat e NAVTEX-it grek, sipas raportimit të To Vima, të përcjellë nga Bytes Europe më 13 nëntor 2026. Punimet vijuan pa pengesa, ndërsa fregata e Marinës greke Limnos qëndroi pranë anijes.
Sipas të njëjtit raportim, fregata turke Gökova mbajti distancë dhe nuk lëshoi mesazhe të tjera radiofonike pas një transmetimi të mëparshëm, në të cilin përsëriti pretendimet e Ankarasë për zonën detare.
Ndërkohë, siç njofton RIK duke cituar agjencinë qipriote KYPE, dhe siç raporton eportal.gr nga deklarata e plotë, ministri i Jashtëm Giorgos Gerapetritis, duke folur nga Kurdistani irakian në kuadër të Forumit Strategjik Slemani në Sulejmanije, tha: “E kemi bërë të qartë se ky projekt është i rëndësisë europiane dhe se nuk do të tolerojmë asnjë ndërhyrje në këtë çështje”. Ai theksoi se Greqia i ka dhënë anijes lejen për kërkimet dhe për shtrimin e kabllos dhe se projekti po përparon.
Gerapetritis e quajti GSI-në projekt me rëndësi themelore për Europën, që do të lidhë Greqinë me Qipron dhe, në një fazë tjetër, me Lindjen e Mesme, duke ndihmuar në kufizimin e varësisë së tepërt energjetike. Sipas Bytes Europe, të shtunën ai pritet të informojë drejtuesit e partive politike për trajtimin e çështjes nga qeveria.
Kërkimet shënojnë rifillimin e punimeve të pezulluara në korrik 2024 pas përplasjes detare pranë Kasos mes anijeve greke dhe turke. Ankaraja lëshoi kundër-NAVTEX duke kundërshtuar autorizimet greke e qipriote, ndërsa Athina dhe Nikosia i hodhën poshtë pretendimet turke të juridiksionit, sipas Bytes Europe.
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